Kılıçdaroğlu MYK'yı "ihraç" gündemiyle topladı! Listedeki 3 milletvekili | Özgür Özel'in son grubu mu?
CHP'de mutlak butlan sonrası sular durulmuyor. Genel Merkez - Meclis ayrışması bu hafta da sürdü. Kılıçdaroğlu, MYK'yı toplamak üzere Genel Merkez'e gelirken Özgür Özel yine Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayıp grup toplantısı yapacak. Özel'in Kılıçdaroğlu'na "Kurultay için ya bir tarih ver ya da yolumuza yürüyelim" çağrısı yapacağı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun ise gündeminde ihraçlar var. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un ihracı masada.
CHP'de "mutlak butlan" sonrası salı günlerinin rutini olan grup toplantılarında kriz patlak verdi.Özgür Özel'den grup toplantısı hamlesi
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, talimatım dışında toplantı yapılmayacak derken; Manisa Milletvekili Özgür Özel Meclis'i kendine üs belirledi.
İki hafta önce taraflar Meclis'te karşı karşıya geldi. Arbede çıkınca Kılıçdaroğlu grup toplantısını Genel Merkez'e alıp "hesap sormazsam namerdim" mesajı verdi. Daha sonra ihraç ve disiplin süreçleri başladı. Önceki hafta da taraflar olası bir gerilimin önüne geçmek için toplantı yapmama kararı aldı. Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları Genel Merkez'e sundu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MYK, ÖZEL'DEN GRUP HAMLESİ!
Öte yandan CHP'deki Genel Merkez - Meclis ayrışması bu hafta da sürdü.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı yapmak için TBMM'ye başvuru yapmadı. Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı.
Masada yeni ihraç ve görevden alma kararları olduğu öğrenildi. Bu isimler arasında milletvekilleri, bazı il ve ilçe başkanları olduğu konuşuluyor.
BEKER, DİKBAYIR VE ENGİNYURT'A İHRAÇ YOLU
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek isimler arasında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın olduğu iddia edildi.
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un da listede olduğu öğrenildi.
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan polis müdahalesini hatırlatarak, "Beker ve militanlarının orada ne işi var" demişti. Ümit Dikbayır ise "Ben Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak görmüyorum" beyanında bulunmuştu. Enginyurt da "Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı İHRAÇ edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey! Ben CHP saflarına senin için katılmadım" demişti.
Kılıçdaroğlu yönetimi daha önce 3 mevcut ve 3 eski il başkanının ihracını istemiş, 5 ilde ise il başkanlarını görevden alarak yerlerine yeni isimler atamıştı.
ÖZEL'İN SON GRUBU MU?
CHP'den ayrılmaya gün sayan Özgür Özel, TBMM'de grup toplantısı yapacak.
Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Özel'in Kılıçdaroğlu'na "Kurultay için ya bir tarih ver ya da yolumuza yürüyelim" çağrısı yapacağı iddia edildi.
26 HAZİRAN'DAN SONRA KOPUŞ BAŞLIYOR
CHP'de 26 Haziran'dan sonra dananın kuyruğu kopacak.
Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işlemeye almayan Genel Merkez'i mahkemeye vermeye gerekirse de "kayyum" istemeye hazırlanıyor.
Özel'in CHP eksenli tartışmaları ve yargı süreçlerini zemin olarak kullanıp yeni partiye geçiş sürecini başlatması bekleniyor. CHP'yi bölecek parti için EKİM, İstiklal ve Cumhuriyet'ten sonra "Yürüyüş" ismi gündeme geldi. ABP ile de görüşmeler sürüyor.
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