CANLI YAYIN
Geri

Kılıçdaroğlu MYK'yı "ihraç" gündemiyle topladı! Listedeki 3 milletvekili | Özgür Özel'in son grubu mu?

CHP'de mutlak butlan sonrası sular durulmuyor. Genel Merkez - Meclis ayrışması bu hafta da sürdü. Kılıçdaroğlu, MYK'yı toplamak üzere Genel Merkez'e gelirken Özgür Özel yine Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayıp grup toplantısı yapacak. Özel'in Kılıçdaroğlu'na "Kurultay için ya bir tarih ver ya da yolumuza yürüyelim" çağrısı yapacağı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun ise gündeminde ihraçlar var. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un ihracı masada.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kılıçdaroğlu MYK'yı "ihraç" gündemiyle topladı! Listedeki 3 milletvekili | Özgür Özel'in son grubu mu?

CHP'de "mutlak butlan" sonrası salı günlerinin rutini olan grup toplantılarında kriz patlak verdi.

Video Oynatma İkonu Özgür Özel'den grup toplantısı hamlesi


Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, talimatım dışında toplantı yapılmayacak derken; Manisa Milletvekili Özgür Özel Meclis'i kendine üs belirledi.

Kılıçdaroğlu MYK'yı "ihraç" gündemiyle topladı! Listedeki 3 milletvekili | Özgür Özel'in son grubu mu?-2

İki hafta önce taraflar Meclis'te karşı karşıya geldi. Arbede çıkınca Kılıçdaroğlu grup toplantısını Genel Merkez'e alıp "hesap sormazsam namerdim" mesajı verdi. Daha sonra ihraç ve disiplin süreçleri başladı. Önceki hafta da taraflar olası bir gerilimin önüne geçmek için toplantı yapmama kararı aldı. Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları Genel Merkez'e sundu.

Kılıçdaroğlu MYK'yı "ihraç" gündemiyle topladı! Listedeki 3 milletvekili | Özgür Özel'in son grubu mu?-3


KILIÇDAROĞLU'NDAN MYK, ÖZEL'DEN GRUP HAMLESİ!

Öte yandan CHP'deki Genel Merkez - Meclis ayrışması bu hafta da sürdü.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı yapmak için TBMM'ye başvuru yapmadı. Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı.

Masada yeni ihraç ve görevden alma kararları olduğu öğrenildi. Bu isimler arasında milletvekilleri, bazı il ve ilçe başkanları olduğu konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu MYK'yı "ihraç" gündemiyle topladı! Listedeki 3 milletvekili | Özgür Özel'in son grubu mu?-4

BEKER, DİKBAYIR VE ENGİNYURT'A İHRAÇ YOLU

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek isimler arasında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın olduğu iddia edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un da listede olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan polis müdahalesini hatırlatarak, "Beker ve militanlarının orada ne işi var" demişti. Ümit Dikbayır ise "Ben Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak görmüyorum" beyanında bulunmuştu. Enginyurt da "Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı İHRAÇ edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey! Ben CHP saflarına senin için katılmadım" demişti.

Kılıçdaroğlu yönetimi daha önce 3 mevcut ve 3 eski il başkanının ihracını istemiş, 5 ilde ise il başkanlarını görevden alarak yerlerine yeni isimler atamıştı.

Kılıçdaroğlu MYK'yı "ihraç" gündemiyle topladı! Listedeki 3 milletvekili | Özgür Özel'in son grubu mu?-5


ÖZEL'İN SON GRUBU MU?

CHP'den ayrılmaya gün sayan Özgür Özel, TBMM'de grup toplantısı yapacak.

Kılıçdaroğlu MYK'yı "ihraç" gündemiyle topladı! Listedeki 3 milletvekili | Özgür Özel'in son grubu mu?-6

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Özel'in Kılıçdaroğlu'na "Kurultay için ya bir tarih ver ya da yolumuza yürüyelim" çağrısı yapacağı iddia edildi.

26 HAZİRAN'DAN SONRA KOPUŞ BAŞLIYOR

CHP'de 26 Haziran'dan sonra dananın kuyruğu kopacak.

CHPyi bölecek parti için yeni isim! 26 Hazirandan parçalama Yürüyüşü başlıyorCHPyi bölecek parti için yeni isim! 26 Hazirandan parçalama Yürüyüşü başlıyor


Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işlemeye almayan Genel Merkez'i mahkemeye vermeye gerekirse de "kayyum" istemeye hazırlanıyor.

Özel'in CHP eksenli tartışmaları ve yargı süreçlerini zemin olarak kullanıp yeni partiye geçiş sürecini başlatması bekleniyor. CHP'yi bölecek parti için EKİM, İstiklal ve Cumhuriyet'ten sonra "Yürüyüş" ismi gündeme geldi. ABP ile de görüşmeler sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu MYK'yı "ihraç" gündemiyle topladı! Listedeki 3 milletvekili | Özgür Özel'in son grubu mu?-8 Kılıçdaroğlu MYK'yı "ihraç" gündemiyle topladı! Listedeki 3 milletvekili | Özgür Özel'in son grubu mu?-9 Kılıçdaroğlu MYK'yı "ihraç" gündemiyle topladı! Listedeki 3 milletvekili | Özgür Özel'in son grubu mu?-10
Takvim Kaynak Tercihleri
Haymana Belediye Başkanı Koç CHP'den istifa etti AK Parti'ye katıldı
SONRAKİ HABER

Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

 "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatıyla sözde denetim yapan Ferhat Aydoğan gözaltına alındı
ÖNCEKİ HABER

Usulsüz kamu görevi yalanı pahalıya patladı
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler