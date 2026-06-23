Kılıçdaroğlu MYK'yı "ihraç" gündemiyle topladı! Listedeki 3 milletvekili | Özgür Özel'in son grubu mu?

BEKER, DİKBAYIR VE ENGİNYURT'A İHRAÇ YOLU

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek isimler arasında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın olduğu iddia edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un da listede olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan polis müdahalesini hatırlatarak, "Beker ve militanlarının orada ne işi var" demişti. Ümit Dikbayır ise "Ben Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak görmüyorum" beyanında bulunmuştu. Enginyurt da "Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı İHRAÇ edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey! Ben CHP saflarına senin için katılmadım" demişti.

Kılıçdaroğlu yönetimi daha önce 3 mevcut ve 3 eski il başkanının ihracını istemiş, 5 ilde ise il başkanlarını görevden alarak yerlerine yeni isimler atamıştı.