Fenerbahçe için Munoz iddiası! Dünya Kupası'na golle başladı
Yeni sezon öncesi sağ bek hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe için İngiltere'den dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Crystal Palace forması giyen Daniel Munoz'u listesine aldığı öne sürüldü.
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- Fenerbahçe, Crystal Palace'ta forma giyen Kolombiyalı sağ bek Daniel Munoz'u transfer gündemine aldı.
- Crystal Palace, 30 yaşındaki futbolcu için 10 ila 15 milyon euro arasında bonservis bedeli talep ediyor.
- Daniel Munoz'un Crystal Palace ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Kolombiyalı futbolcu geçen sezon Crystal Palace formasıyla 46 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.
- Munoz, Crystal Palace ile UEFA Konferans Ligi kupasını kazandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan iddialara göre sarı-lacivertli yönetim, Crystal Palace'ın Kolombiyalı futbolcusu Daniel Munoz'un durumunu yakından takip ediyor.
Tecrübeli oyuncunun transfer şartları ve maliyetiyle ilgili değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi.
BONSERVİS TALEBİ ORTAYA ÇIKTI
Haberde, Crystal Palace'ın 30 yaşındaki sağ bek için 10 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli beklediği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin ise transferin mali boyutunu ve oyuncunun taleplerini analiz ettiği aktarıldı. Yönetimin, oluşacak şartlara göre girişimlerini şekillendireceği kaydedildi.
SEZONU 9 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Daniel Munoz'un Crystal Palace ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sözleşmede ayrıca kulüp lehine 1 yıllık uzatma opsiyonu yer alıyor.
Kolombiyalı futbolcu geride kalan sezonda Crystal Palace formasıyla 46 resmi maçta görev yaptı. Hücum katkısıyla da öne çıkan Munoz, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asist üretti.
Deneyimli sağ bek, sezonu İngiliz ekibiyle UEFA Konferans Ligi kupasını kazanarak tamamladı.