Fenerbahçe için Munoz iddiası! Dünya Kupası'na golle başladı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe, Crystal Palace'ta forma giyen Kolombiyalı sağ bek Daniel Munoz'u transfer gündemine aldı.

Crystal Palace, 30 yaşındaki futbolcu için 10 ila 15 milyon euro arasında bonservis bedeli talep ediyor.

Daniel Munoz'un Crystal Palace ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kolombiyalı futbolcu geçen sezon Crystal Palace formasıyla 46 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti.

Munoz, Crystal Palace ile UEFA Konferans Ligi kupasını kazandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan iddialara göre sarı-lacivertli yönetim, Crystal Palace'ın Kolombiyalı futbolcusu Daniel Munoz'un durumunu yakından takip ediyor. Tecrübeli oyuncunun transfer şartları ve maliyetiyle ilgili değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi.

Munoz Fenerbahçe'nin listesinde

BONSERVİS TALEBİ ORTAYA ÇIKTI Haberde, Crystal Palace'ın 30 yaşındaki sağ bek için 10 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli beklediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin ise transferin mali boyutunu ve oyuncunun taleplerini analiz ettiği aktarıldı. Yönetimin, oluşacak şartlara göre girişimlerini şekillendireceği kaydedildi.