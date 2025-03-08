Cimbom’da Tete pişmanlığı!

Sezon başında 7 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, sergilediği performansla dikkat çekiyor.



Tete, Yunan ekibinde 41 maçta 11 gol ve 3 asist üretti. Kariyerinde Gremio, Shaktar Donetsk, Lyon, Leicester City ve Galatasaray'da da oynayan Tete, en çok gol attığı sezonuna ise 11 golle Panathinaikos'ta ulaştı. Yunan medyası da yıldız oyuncunun performansına övgüler yağdırdı. 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Galatasaray'da çıktığı 45 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN