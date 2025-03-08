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Cimbom'da Tete pişmanlığı!

Galatasaray’dan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, sergilediği performansla dikkat çekiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mart 2025
Cimbom’da Tete pişmanlığı!

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Sezon başında 7 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Tete, Yunan ekibinde 41 maçta 11 gol ve 3 asist üretti. Kariyerinde Gremio, Shaktar Donetsk, Lyon, Leicester City ve Galatasaray'da da oynayan Tete, en çok gol attığı sezonuna ise 11 golle Panathinaikos'ta ulaştı. Yunan medyası da yıldız oyuncunun performansına övgüler yağdırdı. 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Galatasaray'da çıktığı 45 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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