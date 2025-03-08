Cimbom’da sürpriz kaleci iddiası!

Cimbom'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'da, deneyimli eldivenin yerine sürpriz bir kalecinin hedefte olduğu iddia edildi.



İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Barcelona forması giyen Inaki Pena'yı transfer etmeyi planlıyor. 2022 yılında kiralık olarak Sarı- Kırmızılılar'ın formasını giyen Pena'nın Barcelona ile 2026'ya kadar sözleşmesi var. 26 yaşındaki Inaki Pena'nın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

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