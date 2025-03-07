Büyük kumar pahalıya patladı: Yeni hamleler takımı çökertti!

Fenerbahçe'nin G.Rangers önünde aldığı yenilgide Mourinho'nun yaptığı hatalalar başrol oynadı. Maça En-Nesyri, Dzeko ve Tadic gibi golcülerle başlayan Kanarya'da Mourinho 2. yarı alışılmış sistemi değiştirerek 3'lüden 4'lüye döndü.



Ardından Yusuf'un yerine Talisca'yı alan Portekizli hoca bununla da yetinmeyerek Szymanski'nin yerine Maximin'i oyuna soktu. Bu süreçte rakibin 2 golü de ofsayt nedeniyle sayılmadı. Orta sahanın ayarını bozulurken son olarak Mert Müldür'ün yerine İrfan Can oyuna dahil oldu. Oyunun son bölümünde sahada 6 hücumcunun yer almasıyla oynanan kumar kötü sonla bitti.



BU GOLLERİ YEMEMEMİZ GEREKİRDİ

Gecenin etkisiz isimlerinden biri olan Dusan Tadic öz eleştiri yaptı. Sırp futbolcu, "Kesinlikle beklenmedik bir netice. Rangers kaliteli ama biz de kaliteliyiz. Yemememiz gereken kolay goller yedik. Çok daha organize olabilirdik. Yapmış olduğumuz hataları cezalandırdılar. Turun ilk devresini oynadık. Oraya galibiyet için gideceğiz" ifadesini kullandı.



ŞOK TEPKİ

Mourinho bir basın mensubunun uzun bir soru sorması üzerine horlama sesi çıkarıp uyku işareti yaptı. Böylece gazeteciyi protesto etti.

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