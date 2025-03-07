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Büyük kumar pahalıya patladı: Yeni hamleler takımı çökertti!

Mourinho’nun 2. yarı sistemi değiştirip 4’lüye dönmesi kötü sonuçta ilk faktör oldu. Talisca-Yusuf değişikliği başta olmak üzere yaptığı hamleler takımı çökertti. Oyunun son bölümünde sahada 6 hücumcu yer alırken oynanan kumar kaybedildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mart 2025
Büyük kumar pahalıya patladı: Yeni hamleler takımı çökertti!

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Fenerbahçe'nin G.Rangers önünde aldığı yenilgide Mourinho'nun yaptığı hatalalar başrol oynadı. Maça En-Nesyri, Dzeko ve Tadic gibi golcülerle başlayan Kanarya'da Mourinho 2. yarı alışılmış sistemi değiştirerek 3'lüden 4'lüye döndü.

Ardından Yusuf'un yerine Talisca'yı alan Portekizli hoca bununla da yetinmeyerek Szymanski'nin yerine Maximin'i oyuna soktu. Bu süreçte rakibin 2 golü de ofsayt nedeniyle sayılmadı. Orta sahanın ayarını bozulurken son olarak Mert Müldür'ün yerine İrfan Can oyuna dahil oldu. Oyunun son bölümünde sahada 6 hücumcunun yer almasıyla oynanan kumar kötü sonla bitti.

BU GOLLERİ YEMEMEMİZ GEREKİRDİ
Gecenin etkisiz isimlerinden biri olan Dusan Tadic öz eleştiri yaptı. Sırp futbolcu, "Kesinlikle beklenmedik bir netice. Rangers kaliteli ama biz de kaliteliyiz. Yemememiz gereken kolay goller yedik. Çok daha organize olabilirdik. Yapmış olduğumuz hataları cezalandırdılar. Turun ilk devresini oynadık. Oraya galibiyet için gideceğiz" ifadesini kullandı.

ŞOK TEPKİ
Mourinho bir basın mensubunun uzun bir soru sorması üzerine horlama sesi çıkarıp uyku işareti yaptı. Böylece gazeteciyi protesto etti.

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