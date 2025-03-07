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Avrupa onları konuşuyor

UEFA Trabzonspor U19’a yeniden teşekkür etti. Bordo-Mavililer Juventus’un ardından Atalanta maçında da seyirci rekoru kırdı. İtalyan basını ise Inter’in çeyrek finalde Fırtına karşısında işinin zor olacağını belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mart 2025
Avrupa onları konuşuyor

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UEFA Gençlik Ligi'nde Atalanta'yı penaltı atışları sonucunda eleyerek adını çeyrek finale yazdırma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor U19, üst üste üçüncü İtalyan takımı Inter ile karşılaşacak. Trabzon'da oynanacak olan çeyrek final karşılaşmasının kazanılması durumunda ise yarı final maçları tarafsız sahada İsviçre'de tek maç usulü olacak.

Öte yandan UEFA, Juventus maçından sonra organizasyon ve taraftar ilgisi nedeniyle Trabzonspor'a teşekkür mektubu göndermişti. UEFA Atalanta maçı sonrası da resmi internet sitesinden bir paylaşım yaparak Trabzonspor ile Atalanta arasında oynanan maçta Gençlik Ligi seyirci rekorunun kırıldığını açıkladı.

UEFA daha önce de rekorun Juventus maçı ile Trabzonspor'a ait olduğunu yazdı ve kulübe daha önce Juventus maçı nedeniyle gönderilen teşekkür mektubu yinelendi. İtalyan basını da takımlarının elenmesine ve Trabzonspor'un başarısına büyük yer verdi. La Gazzetta dello Sport "Türkler bir İtalyan'ı daha yendi çeyrek finaldeler" başlığını atarken diğer İtalyan gazeteleri de daha önce Trabzonspor A takımının da Inter'i mağlup ettiğini çeyrek final maçının da asla kolay olmayacağını haberlerine taşıdı.

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