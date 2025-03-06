Sarı Kanarya deplasmanda Vakıfbank’ı mağlup etti!

Türk derbisinde gülen Fenerbahçe Medicana oldu. Sarı-Lacivertliler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında deplasmanda Vakıfbank'ı set vermeden yenerek büyük bir avantaj elde etti.



Kanarya karşılaşmanın ilk setini 25-21, ikinci setini de 25-23 önde kapatmayı başardı. Büyük bir heyecana sahne olan 3. setin son dakikalarında Vakıfbank 25-24 öne geçmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Fenerbahçe bu seti 29-27 maçı da 3-0 kazanarak gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

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