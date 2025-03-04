Galatasaray’da uzun zamandır gol atamayan futbolcular endişe yaratıyor!

Galatasaray'da birçok futbolcu uzun zamandır gol atamıyor. Cimbom'un önemli yıldızlarının gol atamaması takımın Süper Lig; Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndaki performansını olumsuz yönde etkiliyor.



Sarı-Kırmızılılar'da Gabriel Sara 17; Driens Mertens 10, Barış Alper Yılmaz 6 ve Yunus Akgün 4 maçtır gole hasret. Son 6 maçında 1 kez kazanan ve Avrupa'dan elenen Galatasaray'da bu yıldızların etkisiz performansı ve gol atamaması kötü senaryonun sebebi olarak yorumlanıyor.



Ayrıca Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Cimbom'un, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 4'e inmesi de Sarı-Kırmızılı camiada endişe yaratıyor.

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