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Galatasaray'da uzun zamandır gol atamayan futbolcular endişe yaratıyor!

Son 6 maçında 1 kez kazanan Cimbom’da Sara’nın 17; Mertens’in 10, Barış Alper’in 6 ve Yunus Akgün’ün 4 maçtır gol atamaması sıkıntı yaratıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mart 2025
Galatasaray’da uzun zamandır gol atamayan futbolcular endişe yaratıyor!

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Galatasaray'da birçok futbolcu uzun zamandır gol atamıyor. Cimbom'un önemli yıldızlarının gol atamaması takımın Süper Lig; Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndaki performansını olumsuz yönde etkiliyor.

Sarı-Kırmızılılar'da Gabriel Sara 17; Driens Mertens 10, Barış Alper Yılmaz 6 ve Yunus Akgün 4 maçtır gole hasret. Son 6 maçında 1 kez kazanan ve Avrupa'dan elenen Galatasaray'da bu yıldızların etkisiz performansı ve gol atamaması kötü senaryonun sebebi olarak yorumlanıyor.

Ayrıca Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Cimbom'un, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 4'e inmesi de Sarı-Kırmızılı camiada endişe yaratıyor.

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