Solskjaer’den flaş açıklamalar!

Ole Gunnar Solskjaer, İngiliz basınına flaş açıklamalar yaptı. "Neden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kadar gerisindesiniz?" sorusuna açıklık getiren Norveçli teknik adam "Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum. İşleri kendi yöntemlerimizle, farklı bir yolla yapmamız gerekiyor. Benim yolum, başkanın yolu. Ama transfer döneminde panik yapmadık. Antrenman sahasında bizi maçlara taşıyacak performans kültürünü yaratmalıyız. Uzun vadeli düşünmemiz, doğru oyuncuları doğru değer ve paraya almamız gerekiyor. Harcayacak ve israf edecek çılgın paramız yok" diye yanıt verdi.



Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Solskjaer'in getirilmesiyle adeta yeniden dirildi. Siyah-Beyazlılar, Norveçli hoca ile birlikte üst üste 5 resmi maçını da kazandı. Son olarak Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek grubundan tüm maçlarını kazanarak lider çıkan Kartal'da yüzler gülmeye başladı.

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