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Beşiktaş'ta Tierney hamlesi! Sol bek transferi için şimdiden harekete geçti

Masuaku’nun durumu belirsizliğini korurken Beşiktaş yönetiminin Arsenal’le sezon sonu sözleşmesi bitecek Kieran Tierney’nin menajeriyle temasa geçtiği kaydedildi. İskoç sol bek ara transferde menajeri tarafından Kartal’a önerilmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Beşiktaş’ta Tierney hamlesi! Sol bek transferi için şimdiden harekete geçti

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Beşiktaş sol bek harekatına sezon sonunu beklemeden şimdiden başladı. Kieran Tierney ara transferde menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilmişti. İskoç oyuncunun yeniden Kartal'ın gündemine geldiği ve menajeri ile temasa geçildiği kaydediliyor.

Ayrıca Masuaku'nun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı da Siyah- Beyazlı yönetimin vakit kaybetmeden hamle yaptığı ifade ediliyor. Eğer Tierney ve menajeri ile anlaşma sağlanırsa Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki yaz başında bedelsiz kadrosuna katacağı aktarıldı. Arsenal'le bu sezon sadece 7 maçta forma giyen 1.80 boyundaki bek daha fazla süre bulacağı bir takımda oynamak istiyor.

5 sezon formasını giydiği Premier Lig devinde 131 maça çıkan Tierney 5 gol attı ve 13 asist yaptı. Güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, sol bekin yanı sıra stoper ve orta sahada forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak dikkat çeken Tierney, İskoçya milli takımıyla 47 maçta süre aldı. Celtic'te yaptığı çıkıştan sonra Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yolunu tutan Tierney'e 27 milyon Euro bonservis ödenmişti. Premier Lig ekibinden Real Sociedad'a kiralanan oyuncu 2023-24 sezonunu İspanya'da geçirmişti.

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