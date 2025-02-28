Arda Güler beklentilerin altında kaldı performansı eleştirildi

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid, Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederek avantaj sağladı. Ancak Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in performansı İspanyol medyası tarafından eleştirildi. Arda, maça ilk 11'de başlarken gösterdiği performansla beklenen etkiyi yaratamadı. Marca gazetesi "Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri olamadı. Oyuna fazla dahil olamadı ve savunmada çaba gösterdi" yorumunda bulunurken AS gazetesi ise "Yeteneğiyle tanınmasına rağmen sahada eski dinamizmini gösteremedi" ifadelerine yer verdi. Mundo Deportivo da "Arda Ancelotti'nin ona verdiği fırsatı değerlendiremedi" sözleriyle milli yıldızı eleştirdi...

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