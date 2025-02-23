Galatasaray, derbide Rizespor maçındaki kadro ve taktik ile sahada olacak!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin 11'ini ve taktiğini belirledi. Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor deplasmanında son yarım saatteki oyun anlayışıyla sahada olacak.

Savunmada Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Frankowski görev yapacak. Orta sahanın ortasında Lucas Torreira ve Mario Lemina oynayacak.

Barış Alper Yılmaz ve Sallai kanatlarda olacak. Forvette Osimhen arkasında Sara olacak. Galatasaray'da bir tek belirsizlik kalede yaşanıyor. Fernando Muslera ya da Günay Güvenç arasında karar derbi günü verilecek.