ABD İran savaşında 81 hava aracı kaybetti! Orduda 3,3 milyar dolar kayıp
ABD Kongre Araştırma Servisi raporuna göre, İran'a karşı düzenlenen saldırılarda en az 81 hava aracı 3,3 milyar dolar maliyetle kayboldu veya hasar gördü. Sayı mayıs ayından bu yana iki katına çıktı.
ABD Kongre Araştırma Servisi (CRS) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, ABD ordusunun İran'a karşı yürütülen askeri saldırılar kapsamında şimdiye kadar en az 81 hava aracı (uçak, insansız hava aracı ve helikopter) kaybettiği ya da bunların hasar gördüğü ortaya çıktı.
HASAR İKİ KATINA ÇIKTI
Mayıs ayındaki raporda 42 olarak açıklanan kayıp ve hasarlı hava aracı sayısı, bu yeni rakamla birlikte neredeyse iki katına çıktı. Uzmanlar, ekipmanların değiştirilmesi ve onarılmasının maliyetinin 3,3 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor.
Kayıplar, hasar gören bir adet F-35A Lightning II hayalet savaş uçağı ve imha edilen veya hasar gören 12 adet F-15E Strike Eagle avcı uçağı dahil olmak üzere Amerika'nın en gelişmiş savaş uçaklarının bazılarını içeriyor.
ÜÇ F-15 DOST ATEŞİYLE DÜŞTÜ
Tanesi 30 milyon dolardan fazla değerindeki F-15 jetlerinden üçü, 2 Mart'ta Kuveyt üzerinde dost ateşiyle düşürülürken bir diğeri ise ertesi ay İran üzerinde düşürüldü.
Diğer sekiz F-15E uçağı da İran'ın 9 ve 10 Eylül'de Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırıları sırasında hafif hasar aldı.
Bir diğer büyük kayıp ise, her birinin değerinin 30 ila 50 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen en az 45 adet MQ-9 Reaper dronunda meydana geldi.
FİLODA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR
New York Post'un aktardığına göre bir Hava Kuvvetleri generali mayıs ayında Senato'ya yaptığı açıklamada, gözetleme ve füze saldırıları için kullanılabilen bu çok yönlü dronların kayıplar nedeniyle filodaki sayısının 135'e düştüğünü söyledi.
Air Force Times'a göre Hava Kuvvetleri, herhangi bir zamanda görev yapmaya hazır en az 189 adet Reaper dronuna sahip olmak zorunda.
Analizde ayrıca, ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan ve 92 milyon dolardan fazla değer biçilen beşinci nesil bir F-35A'nın 19 Mart'ta İran'ın ateşine maruz kalması sonucu aldığı hasara da yer verildi.
Kongre Araştırma Servisi, Boeing 707 yolcu uçağını temel alan, yaşlanan ancak hayati öneme sahip bir platform olan 270 milyon dolarlık bir E-3 Sentry gözetleme uçağının kaybına da özellikle dikkat çekti.
Hava Kuvvetleri'ne göre ABD'nin 2015 yılı itibarıyla faaliyette olan 32 adet uçağı vardı.
ABD, nisan ayında bir adet A-10 Thunderbolt II yer taarruz uçağını kaybetti. Eylül ayındaki Ürdün saldırısında ise bir diğeri hasar gördü.
İŞTE KAYBOLAN VE HASAR GÖREN UÇAKLAR
İran Savaşı'nda kaybolan veya hasar gören toplam ABD uçak listesi:
- 12 adet F-15E Strike Eagle avcı uçağı
- 1 adet F-35A Lightning II hayalet savaş uçağı
- 2 adet A-10 "Warthog" taarruz uçağı
- 7 adet KC-135 Stratotanker havada yakıt ikmal uçağı
- 1 adet E-3 Sentry casus uçağı
- 2 adet MC-130J Commando II özel operasyon uçağı
- 1 adet HH-60W Jolly Green II muharebe arama-kurtarma helikopteri
- 1 adet MQ-4C Triton yüksek irtifa uzun havada kalışlı dron
- 3 adet MQ-1 çok rollü dron
- 1 adet AH-64 Apache taarruz helikopteri
- 4 adet AH-6 Little Bird hafif taarruz helikopteri
- 1 adet MH-60 Sea Hawk deniz helikopteri