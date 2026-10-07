ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: Reuters

FİLODA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR

New York Post'un aktardığına göre bir Hava Kuvvetleri generali mayıs ayında Senato'ya yaptığı açıklamada, gözetleme ve füze saldırıları için kullanılabilen bu çok yönlü dronların kayıplar nedeniyle filodaki sayısının 135'e düştüğünü söyledi.

Air Force Times'a göre Hava Kuvvetleri, herhangi bir zamanda görev yapmaya hazır en az 189 adet Reaper dronuna sahip olmak zorunda.

Analizde ayrıca, ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan ve 92 milyon dolardan fazla değer biçilen beşinci nesil bir F-35A'nın 19 Mart'ta İran'ın ateşine maruz kalması sonucu aldığı hasara da yer verildi.

Kongre Araştırma Servisi, Boeing 707 yolcu uçağını temel alan, yaşlanan ancak hayati öneme sahip bir platform olan 270 milyon dolarlık bir E-3 Sentry gözetleme uçağının kaybına da özellikle dikkat çekti.

Hava Kuvvetleri'ne göre ABD'nin 2015 yılı itibarıyla faaliyette olan 32 adet uçağı vardı.

ABD, nisan ayında bir adet A-10 Thunderbolt II yer taarruz uçağını kaybetti. Eylül ayındaki Ürdün saldırısında ise bir diğeri hasar gördü.

İŞTE KAYBOLAN VE HASAR GÖREN UÇAKLAR

İran Savaşı'nda kaybolan veya hasar gören toplam ABD uçak listesi:

12 adet F-15E Strike Eagle avcı uçağı

1 adet F-35A Lightning II hayalet savaş uçağı

2 adet A-10 "Warthog" taarruz uçağı

7 adet KC-135 Stratotanker havada yakıt ikmal uçağı

1 adet E-3 Sentry casus uçağı

2 adet MC-130J Commando II özel operasyon uçağı

1 adet HH-60W Jolly Green II muharebe arama-kurtarma helikopteri

1 adet MQ-4C Triton yüksek irtifa uzun havada kalışlı dron

3 adet MQ-1 çok rollü dron

1 adet AH-64 Apache taarruz helikopteri

4 adet AH-6 Little Bird hafif taarruz helikopteri

1 adet MH-60 Sea Hawk deniz helikopteri

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