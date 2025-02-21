Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun 3. olağan genel kurulunda Bilal Erdoğan başkan seçildi!

Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) 3. olağan genel kurulunda Necmeddin Bilal Erdoğan, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Toplantıda konuşma yapan Erdoğan, "Geleneksel sporların ihyası mottosu ile 2017 yılında başladığımız bu yolculukta, sizlerin de katkılarıyla ortak hikayemizi güçlendiriyor, geleneklerini yaşayan ve yaşatan toplumlarla ilişkilerimizi geliştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bugün, 26 ülkeden 39 üyemizle her geçen gün büyüyen bir aile olma hedefiyle ilerliyoruz" dedi.



Erdoğan, "Genel kurulda devam eden ve yeni seçilen mesai arkadaşlarıma başarılar diliyor, aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerine inanıyorum" dedi.

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