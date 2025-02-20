12 Adam İtalya önünde!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında bugün İtalya'yı konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.



Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan milli takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı.



B Grubu'nda averajla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, deplasmandaki müsabakada 87-80 mağlup olduğu İtalya'dan rövanşı almaya çalışacak. 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan lider İtalya da 2025 Avrupa Şampiyonası bileti almıştı.

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