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Immobile hüsranı: Beşiktaşlı yıldız beklentilerin altında kaldı!

Kartal’ın tecrübeli yıldızı son 4 ayda çıktığı 11 lig maçında 2 gol kaydetti. Ligde toplamda 10 golü bulunan ve bunların 5’ini penaltıdan kaydeden yıldız golcünün imza parasıyla birlikte maliyeti ise 10 milyon Euro.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Immobile hüsranı: Beşiktaşlı yıldız beklentilerin altında kaldı!

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    Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile'nin son dönemdeki kötü performansı tartışmalara yol açtı. Sezona fırtına gibi giriş yapan 34 yaşındaki yıldız son 4 ayda çıktığı 11 lig maçında sadece 2 gol sevinci yaşayabildi. Süper Lig'de attığı 10 golün 5'ini de penaltıdan kaydeden İtalyan santrfor yüksek maliyetiyle de dikkatleri çekiyor.

    GELECEĞİ BELİRSİZ
    Sezon başında Siyah- Beyazlılar ille 2 yıllık kontrat imzalayan ve senelik 6 milyon Euro'ya el sıkışan deneyimli futbolcunun kazancı imza parasıyla birlikte 10 milyon Euro seviyelerine çıkıyor. Beşiktaş yönetiminin bekleneni veremeyen tecrübeli golcü ile sezon sonunda yollarını ayırıp genç bir golcü transfer etmek istediği de gelen haberler arasında. Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı bulunan Immobile'nin takımdaki geleceği merak konusu. Beşiktaş formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Immobile 14 gol kaydetti.

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