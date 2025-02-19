Fener’e derbi öncesi çifte müjde!

Fenerbahçe'de Galatasaray ile pazartesi günü oynanacak derbi öncesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'de sakat oyunculardan Djiku ve Çağlar Söyüncü ile ilgili müjdeli haberler geliyor.



İki oyuncunun da Galatasaray derbisine kadar tam olarak iyileşeceği ve kadroda olacakları belirtildi. İki stoperden birinin ilk 11'de başlama ihtimali ise bir hayli yüksek. Bu arada sakat oyunculardan biri olan İsmail Yüksek'in ise derbiye yetişme ihtimali çok az. Milli oyuncunun, derbiden sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçına yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor.

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