SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fener’e derbi öncesi çifte müjde!

Sarı-Lacivertliler’de sakatlıkları bulunan Djiku ve Çağlar Söyüncü, Galatasaray derbisine yetişecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Fener’e derbi öncesi çifte müjde!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe'de Galatasaray ile pazartesi günü oynanacak derbi öncesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'de sakat oyunculardan Djiku ve Çağlar Söyüncü ile ilgili müjdeli haberler geliyor.

    İki oyuncunun da Galatasaray derbisine kadar tam olarak iyileşeceği ve kadroda olacakları belirtildi. İki stoperden birinin ilk 11'de başlama ihtimali ise bir hayli yüksek. Bu arada sakat oyunculardan biri olan İsmail Yüksek'in ise derbiye yetişme ihtimali çok az. Milli oyuncunun, derbiden sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçına yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Fitne ateşi
    Emlak Konut’tan orta gelirliye yeni kampanya! Bugün başlıyor
    Türk Telekom
    Emekliye çifte kazanç: Mart’ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek?
    Başkan Erdoğan’dan Batı’ya arabuluculuk çağrısı: Barış görüşmeleri için ideal ev sahibi Türkiye!
    İstanbul’da uçuşlara kar engeli! THY sefer iptallerini duyurdu: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen...
    TÜSİAD skandalı savundu! Yine siyasi mesaj çabası...
    Zelenskiy’e Türk şemsiyesi! Avrupa ve ABD Ukrayna’dan temsilci olmadan toplandı Başkan Erdoğan Külliye’de ağırladı
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? 3 yerli 3 yabancı listede!
    Şaibe kavgası! CHP Kılıçdaroğlu’nu FETÖ’cü ilan etti... Ekremciler imza toplamaya başladı | İmamoğlu’nda sadık vekiller endişesi
    MEB 1381 engelli öğretmen için takvimi açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
    TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHP’lilerin ismini verdi
    Önce Paris sonra Riyad! ABD ve Rusya Suudi Arabistan’da: Toplantıda ne konuşuldu?
    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi
    Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi
    CHP kurultayında şaibe tanıkları artıyor! Hatip Karaaslan 30-40 tane ifade var diyerek anlattı: Değişik gelişmeler göreceksiniz
    Bu kez TÜSİAD ile eş zamanlı... The Economist’in ilk operasyonu değil... Arka planında ne var?
    Trump’ın Zelenski’ye manda anlaşması mı gönderdi? Madenlerden limanlara, doğal gazdan petrole Washington’ın Ukrayna planı
    Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...
    Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti