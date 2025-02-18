Alperen tarih yazdı: 18 yıl sonra bayrağı Mehmet Okur’dan devraldı!

Gururumuz Alperen Şengün, göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Şengün ilk kez çıktığı NBA All-Star maçında 4 sayı ve 1 ribauntla oynadı. Charles Barkley'nin takımında yer alan Alperen Şengün yarı final ve final maçında sahada yer aldı. Milli basketbolcumuz toplam 4 dakika 19 saniye süre buldu.



BÜYÜK HEYECAN

Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra ikinci Türk All-Star olan 22 yaşındaki basketbolcu, Houston Rockets tarihinde ise bu alanda Hakeem Olajuwon ve Yao Ming'in arasında en genç 3. oyuncu olarak boy gösterdi. Maçın hemen ardından Türkiye'den sadece CNN Türk'e konuşan milli basketbolcu All- Star heyecanını yaşadığını belirtti. Şengün "Çok güzel bir organizasyon. Yeni insanlarla tanıştık" diye konuştu.



ALL-STAR'DA TÜRKÇE DERSİ!

All-Star olarak tarihe geçen Alperen Şengün, NBA yıldızlarına maç öncesi Türkçe öğretti. Soyunma odasında Türkçe konuşan milli basketbolcumuz, enerjisi ve pozitifliği ile herkesi kendine hayran bıraktı. İlgi odağı olan Alperen, Gilgeous- Alexander; Anthony Towns ve Antetokounmpo'ya "Anahtar, merhaba ve haydi" kelimelerini öğretti.

Alperen Şengün, NBA yıldızlarına Türkçe dersi verdi. Milli yıldızımızın o anları sosyal medyada büyük beğeni topladı

Öğretmen Alperen!

22 yaşındaki yıldızın arkadaşlarına Türkçe'yi öğretiş tarzı sosyal medyada çok beğenildi.



ALL-STAR'IN MVP'Sİ CURRY

Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, kariyerinde ikinci kez All-Star maçı MVP'si seçildi. Team Shaq, final maçında Alperen Şengün'ün takımı Team Chuck karşısında kazandı. Alperen Şengün'ü Giresun'da basketbola kazandıran antrenör Salim Taslı, 2025 All-Star organizasyonuna katılan milli oyuncunun heyecanına ortak oldu. Oyuncusu ile gurur duyan Taslı maçı ilgiyle izledi.



ÇOK RAHAT VE PROFESYONEL

Alperen Şengün'ün All-Star maçı öncesi San Francisco'daki Chase Center'a girerken kendinden emin tavırları dikkat çekti. Milli yıldız parkeye çıkmadan önce çok rahat ve profesyoneldi.

TURKISH TERMINATOR

NBA'in efsane basketbolcularından Shaquille O'Neal, All-Star maçı esnasında Alperen Şengün'den övgülerle bahsetti. O'Neal canlı yayın sırasında Alperen için "Türk Terminatör" diye konuştu. Tarihinde 74. kez düzenlenen ve ilk kez 4 takımlı yeni formatın uygulandığı All-Star organizasyonu büyük heyecana sahne oldu. NBA yönetimi, All Star'a olan ilginin azalmasını engellemek için yeni format düzenleyeceğini açıklamıştı.

GURUR KAYNAĞIMIZ OLDU

San Francisco'daki Chase Center'da düzenlenen All-Star'ın son gününde Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Şengün parkeye çıkarken bir kez daha gurur kaynağımız oldu. Alperen bu sezon Rockets formasıyla 18.8 sayı; 10.5 ribaunt ve 4.9 asist ortalamaları tutturdu.