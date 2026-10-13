ABD'de seks ticareti ve insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan ve Ekim 2025'ten bu yana hapishanede olan dünyaca ünlü rapçi Sean Diddy Combs hastaneye kaldırıldı.

Sapkın rapçinin temmuz ayında başka bir mahkumla kavga ettiği öğrenilmişti.

Diddy'nin başını tam olarak nasıl yaraladığına dair kesin bir açıklama yapılmazken, olay gizemini koruyor.

Hastaneye nakledilirken ve tedavisinin ardından hastaneden dönerken bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği ifade edildi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre olay, Cumartesi sabaha karşı saat 01:00 sularında New Jersey eyaletindeki Fort Dix Federal Islah Evi'nde gerçekleşti. 56 yaşındaki ünlü ismin bulunduğu cezaevinden bir ambulansın çıkış yaptığı ve Diddy'nin tıbbi müdahale için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Sapkın Diddy'nin başından yara aldığı ve bu sebeple hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sapkın Rapçi Diddy. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

HAPİSHANEDE LÜKS YAŞAM

Diddy son dönemde ise parmaklıklar ardında lüks bir hayat sürdüğü iddialarıyla gündeme gelmiş ve bunun ardından özel bir ıslah evine yerleştirilmişti.

İlgili haberlere göre Diddy, hapishanede masaj yaptırıyor, alkol alıyor ve cep telefonundan çıplak fotoğraflara bakıyordu.

TEHDİT, ŞANTAJ, İNSAN TİCARETİ

Diddy, yıllar boyunca kadınları tehdit, şiddet, şantaj ve baskıyla kontrol altında tutarak bir suç örgütü yönetmekle ve insan ticareti yapmakla suçlanıyordu.

İddianamede, sanatçının kadınları ve ticari seks işçilerini uyuşturucu kullanarak rızaları dışında cinsel ilişkiye zorladığı, bu süreçleri gizlice kayda aldığı ve etrafındaki çalışanları (güvenlik, asistanlar vb.) bu düzeni kurmak ve örtbas etmek için kullandığı yer alıyordu.

2025 yılının ortalarında görülen davada jüri, bazı büyük suçlamalardan (organize suç ve zorla insan ticareti) beraat ettirdi. Fakat Diddy fuhuş amacıyla insan taşımacılığı suçlamalarından suçlu buldu.

Bu kararın ardından Ekim 2025'te mahkeme tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına ve para cezasına çarptırıldı.

Diddy