SIK SIK ADRES DEĞİŞTİRMİŞ

Kurabileceği bağlantılar mercek altına alınan Altun'un, cinayetin ardından bir ara sokakta, üzerindeki tişörtü değiştirdiği, motosikletle Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evine kaçtığı, ardından da saklanmak için taksiyle Çukurova ilçesi Söğütlü Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesine gittiği tespit edildi. Burada bir süre saklanan şüphelinin önce Küçük Dikili Mahallesi'nde, daha sonra da Demetevler Mahallesi'ndeki bir eve gittiği saptandı.

Cız'ı öldüren Osman Altun'un saklanmasına ve kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen şüpheliler tutuklandı (Foto: DHA)

KAÇIŞ PLANI: JET SKI İLE YUNANİSTAN'A

Plaka Takip Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından adım adım iz süren polis, şüphelinin otoyol girişine yakın bir bölgede durdurulan bir şehirler arası yolcu otobüsüne binerek Aydın'ın Söke ilçesine gittiğini belirledi. Şüphelinin peşinden Aydın'a giden cinayet dedektifleri, Altun'un son olarak Kuşadası'ndaki bir otele yerleştiğini tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin jet skiyle Ege Denizi açıklarındaki bir tekneye bindirileceği, buradan da Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yapıldığı belirlendi.