İzmir’in ilk mega projesi için hazırlık başladı! Körfez’in altından Karşıyaka-Konak tüp geçidi geliyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka ile Konak arasında Körfez’in altından geçecek demiryolu tüp geçit projesi için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Üçyol’a bağlanması planlanan hattın Mavişehir’den Gaziemir’e kadar kesintisiz metro ulaşımı sağlaması hedefleniyor. Tugay, İzmir’in ikinci çevre yolu ve diğer büyük projeleri için de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
AK Parti'ye geçerek hizmet belediyeciliği için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 Eylül'de Başkan Erdoğan'la görüştükten sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na anlattığı Karşıyaka ile Konak arasındaki tüp geçit projesi için hazırlık yaptığını duyurdu.
Tugay "Karşıyaka ile Konak arasında Körfez'in altından geçecek demir yolu tüp geçit projesini çok önemsiyorum. Bu hat Üçyol'a bağlandığında Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattımız oluşacak. Sayın Bakanımızla Körfez'in altından geçecek demir yolu projesini konuştuk. Kendisi de projeye oldukça olumlu yaklaştı" dedi.
Tugay, tüp geçit hattı Üçyol'a bağlandığında Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattı oluşacağını ve bunun toplu ulaşımda devrim yaratacağını ifade etti.
İzmir'e ikinci çevre yolu projesinin başlaması için de söz aldığını söyleyen Tugay, "İzmir için hayal ettiğimiz daha pek çok makro proje var. Opera binası için yakında ihaleye çıkılacak, bu süreç merkezi hükümetle tam uyum içinde hızlanacak. Körfez temizliği, yeni spor ve kültür tesisleri, Basmane'nin revizyonu, İZBAN'A yeni trenlerin alınması diğer projelerimiz" dedi.
Haber: Ertan Gürcaner
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