UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

İzmir’in ilk mega projesi için hazırlık başladı! Körfez’in altından Karşıyaka-Konak tüp geçidi geliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka ile Konak arasında Körfez’in altından geçecek demiryolu tüp geçit projesi için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Üçyol’a bağlanması planlanan hattın Mavişehir’den Gaziemir’e kadar kesintisiz metro ulaşımı sağlaması hedefleniyor. Tugay, İzmir’in ikinci çevre yolu ve diğer büyük projeleri için de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İzmir’in ilk mega projesi için hazırlık başladı! Körfez’in altından Karşıyaka-Konak tüp geçidi geliyor

AK Parti'ye geçerek hizmet belediyeciliği için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 Eylül'de Başkan Erdoğan'la görüştükten sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na anlattığı Karşıyaka ile Konak arasındaki tüp geçit projesi için hazırlık yaptığını duyurdu.

AK Partiye geçen Cemil Tugaydan İzmire yatırım mesajı! Başkan Erdoğanın talimatını açıkladıAK Partiye geçen Cemil Tugaydan İzmire yatırım mesajı! Başkan Erdoğanın talimatını açıkladı

Tugay "Karşıyaka ile Konak arasında Körfez'in altından geçecek demir yolu tüp geçit projesini çok önemsiyorum. Bu hat Üçyol'a bağlandığında Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattımız oluşacak. Sayın Bakanımızla Körfez'in altından geçecek demir yolu projesini konuştuk. Kendisi de projeye oldukça olumlu yaklaştı" dedi.

İzmir’de Karşıyaka ile Konak’ı Körfez’in altından bağlayacak demiryolu tüp geçit projesi için hazırlık yapılıyor. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)İzmir’de Karşıyaka ile Konak’ı Körfez’in altından bağlayacak demiryolu tüp geçit projesi için hazırlık yapılıyor. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

Tugay, tüp geçit hattı Üçyol'a bağlandığında Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattı oluşacağını ve bunun toplu ulaşımda devrim yaratacağını ifade etti.

AK Partiye katılan Cemil Tugaya ilk ziyaret: Şimdi güzel İzmirimiz için birlikte çok çalışma vaktiAK Partiye katılan Cemil Tugaya ilk ziyaret: Şimdi güzel İzmirimiz için birlikte çok çalışma vakti
AK Parti'ye katılan Cemil Tugay'a ilk ziyaret: "Şimdi güzel İzmir'imiz için birlikte çok çalışma vakti"

İzmir'e ikinci çevre yolu projesinin başlaması için de söz aldığını söyleyen Tugay, "İzmir için hayal ettiğimiz daha pek çok makro proje var. Opera binası için yakında ihaleye çıkılacak, bu süreç merkezi hükümetle tam uyum içinde hızlanacak. Körfez temizliği, yeni spor ve kültür tesisleri, Basmane'nin revizyonu, İZBAN'A yeni trenlerin alınması diğer projelerimiz" dedi.

Haber: Ertan Gürcaner

Yalova depreminden 10 yıl sonra yeniden gündemde! Marmara faylarında hareketlilik: Prof. Dr. Osman Bektaş anlattı
SONRAKİ HABER

Marmara depremi için geçmişe dönüldü!

 Ankara'da 13 Ekim günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
ÖNCEKİ HABER

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler