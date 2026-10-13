Hayatımızı dört bir yandan saran kameraların, asıl kullanım amacı dışına çıkılarak anlık olarak izlenmemize olanak sağlayan birer istihbarat aracı haline dönüştüğü ortaya çıktı. Günümüzde kameralar özellikle bebek odaları, apartman girişleri, ofisler, okul koridorları ya da kafeterya gibi mekânlara konuluyor. Amaç güvenlik oluyor. Ancak ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin "Görüntülü Kameralar Her Yerde - Ve Şimdi Savaş İçin Hackleniyorlar" başlıklı haberi, bu kameralarla ilgili büyük bir riske dikkat çekiyor. Haberde, günlük hayatımızda önemli bir yer kaplayan bu teknolojik aletlerin arka planda nasıl yabancı devletlere istihbarat sağlayan bir araca dönüştüğü ele alındı. İşte detaylar:

1,2 MİLYAR KAMERA VAR

WSJ'nin haberine göre dünya genelinde internete bağlı olarak çalışan 1,2 milyar görüntülü kamera bulunuyor. Korsanlar ya da devletlerin istihbarat servisleri bu kameralara dışarıdan erişim sağlayabiliyor. Bu sayede kameranın görüş açısındaki bölgeleri uzaktan gözlemekle kalmıyorlar, aynı zamanda kameranın bağlı olduğu internet ağı üzerinden o ev ya da iş yerindeki bütün diğer cihazlara da erişim sağlayabiliyorlar. Yabancı devletler, bu sivil kameralardan elde ettikleri görüntüleri savaş esnasında saldırı amacıyla kullanıyor.