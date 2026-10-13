Evinizdeki kameraya dikkat! 1,2 milyar cihaz üzerinden casusluk tehlikesi: Savaşlarda bile kullanılıyor
Evlerden iş yerlerine, bebek odalarından apartman girişlerine kadar güvenlik amacıyla kullanılan kameralar, siber casusluk tehlikesiyle gündemde. ABD merkezli Wall Street Journal, dünya genelinde internete bağlı 1,2 milyar kameranın istihbarat amacıyla hedef alınabildiğine dikkat çekti. Savaş bölgelerinde de kullanılan bu yöntemlerde yapay zekânın rolü artarken uzmanlar, kullanıcıları güvenlik açıklarına karşı uyardı. Son günlerde yapılan bu uyarılar akıllara Ekrem İmamoğlu'nun casusluk davasını getirdi. . "İBB Hanem" isimli alt uygulamada ise 11 milyon 360 bin 412 kişinin sandık verilerinin işlendiği ve yine program dışına sızdırıldığı belirlenmişti.
Hayatımızı dört bir yandan saran kameraların, asıl kullanım amacı dışına çıkılarak anlık olarak izlenmemize olanak sağlayan birer istihbarat aracı haline dönüştüğü ortaya çıktı. Günümüzde kameralar özellikle bebek odaları, apartman girişleri, ofisler, okul koridorları ya da kafeterya gibi mekânlara konuluyor. Amaç güvenlik oluyor. Ancak ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin "Görüntülü Kameralar Her Yerde - Ve Şimdi Savaş İçin Hackleniyorlar" başlıklı haberi, bu kameralarla ilgili büyük bir riske dikkat çekiyor. Haberde, günlük hayatımızda önemli bir yer kaplayan bu teknolojik aletlerin arka planda nasıl yabancı devletlere istihbarat sağlayan bir araca dönüştüğü ele alındı. İşte detaylar:
1,2 MİLYAR KAMERA VAR
WSJ'nin haberine göre dünya genelinde internete bağlı olarak çalışan 1,2 milyar görüntülü kamera bulunuyor. Korsanlar ya da devletlerin istihbarat servisleri bu kameralara dışarıdan erişim sağlayabiliyor. Bu sayede kameranın görüş açısındaki bölgeleri uzaktan gözlemekle kalmıyorlar, aynı zamanda kameranın bağlı olduğu internet ağı üzerinden o ev ya da iş yerindeki bütün diğer cihazlara da erişim sağlayabiliyorlar. Yabancı devletler, bu sivil kameralardan elde ettikleri görüntüleri savaş esnasında saldırı amacıyla kullanıyor.
Haberde söz konusu tekniğin günümüzde birçok farklı aktif savaş ve çatışma cephesinde kullanıldığı belirtildi. 28 Şubat 2026'da İsrail, İran'daki sokak ve trafik kameralarına sızarak ülkenin eski dini lideri Hamaney'e suikast düzenledi. İranlı hacker grupları, İsrail genelinde 250'den fazla kameraya sızdı. Bunlardan biri Lübnan sınırındaki bir çiftçinin tavuklarına baktığı kümes kamerasıydı. İran ordusu, bu kameradan elde ettiği aktif görüntü ile Lübnan sınırındaki işgalci İsrail ordusuna saldırı düzenledi. Rusya'nın 2022'den bu yana süren Ukrayna saldırılarında şimdiye kadar en az 40 bin kameraya sızdığı tahmin ediliyor.
Ukraynalı hackerlar da Moskova'daki apartman kameralarına sızıyor ve Rus komutanlara suikast için istihbarat topluyor. 2022'de Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki kameralara sızarak Ruslara ait helikopterlere saldırı düzenledi.
YAPAY ZEKÂ KOLAYLAŞTIRDI
Uzmanlara göre hackerların ve yabancı devletlerin kameralara sızmalarının artmasının arkasında yapay zekâ etkisi de bulunuyor. Hackerların yapay zekâ ile kolay şifreleri kırabildiği ve çok fazla sayıda şifre denemesi yapabildiği düşünülüyor. Yapay zekâ, görüntülerin çok daha hızlı analiz edilmesini sağlıyor.
YAZILIMI GÜNCELLEYİN, ŞİFRE DEĞİŞTİRİN
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesindeki habere göre görüntülü kameraları daha güvenli hale getirmek için yapılması gerekenler şunlar: İyi bir markayı tercih etmek, yazılım güncellemesini düzenli şekilde yapmak ve kırılması zor şifre kullanmak.
İMAMOĞLU'NUN CASUSLUK TİMİNİ AKILLARA GETİRDİ
Kamuoyunda "İBB Casusluk Davası" olarak bilinen dava dosyasıyla, milyonlarca vatandaşın bilgilerinin dijital platformda satışa çıkarıldığı saptanmıştı. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, TELE1 kanalının kurucusu Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün isimli şüpheliler hakkında "siyasal veya askerî casusluk" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
"Jüpiter 18" kod adını kullanan Hüseyin Gün aracılığıyla, İstanbul'da 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkenin istihbaratına sızdırıldığı ve bilgilerin "Dark Web" üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi. "İBB Hanem" isimli alt uygulamada ise 11 milyon 360 bin 412 kişinin sandık verilerinin işlendiği ve yine program dışına sızdırıldığı belirlenmişti.
FRANSA'DA MARKET DOLAPLARINI HACKLEDİLER
Fransa'da dün en az 150 süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırının hedefi oldu. Sisteme uzaktan müdahale eden bilgisayar korsanları, dolaplardaki taze ve dondurulmuş ürünlerin bozulmasına yol açarak milyonlarca euroluk zarara neden oldu. Bazı mağazalarda sıcaklıkların uzaktan değiştirildiği, bunun da taze ve dondurulmuş ürün stoklarının bozulmasına yol açtığı belirtildi. Cooperative U Grubunun Üst Yöneticisi Dominique Schelcher, soğutma tesislerinin siber saldırıya uğradığını doğruladı.
MOSSAD ARABALARA SIZIYOR
İsrail gazetesi Haaretz, geçen şubat ayında yayımladığı bir haberde önemli bir detayı ortaya çıkarmıştı. İsrailli firmaların "CARINT" adı verilen araçlardan istihbarat toplama teknolojisi geliştirdiği ve bu yöntemle casusluk faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.
Habere göre, araç istihbaratı alanındaki en dikkat çekici aktörlerden biri olan Toka firmasının, araçların multimedya sistemlerine sızarak ortam dinlemesi yapabilen teknolojiler geliştirdiği ve siber istihbaratın devletlerin üst kademelerindeki isimlerce yapıldığı belirtiliyor.
BEBEK TELSİZİNDEN ROBOT SÜPÜRGELERE
Wall Street Journal'ın haberinde, 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da yaşayan Ondrej Svoboda'nın evindeki bebek telsizinin hacklendiği olay hatırlatıldı.Geçtiğimiz aylarda ise Çinli sivil dron üreticisi DJI'ın ürettiği robot süpürgesini oyun kumandasıyla kontrol etmek için uygulama geliştiren bir yazılım mühendisi, güvenlik açığı nedeniyle binlerce kullanıcının kamera görüntülerine ve cihaz bilgilerine yanlışlıkla erişim sağlamıştı.
İTALYA'DA ULUSAL GÜVENLİK İSYANI
İtalya'da çok sayıda arabaya araç içi güvenlik hizmeti sunan bir markanın İsrail merkezli olması nedeniyle aylardır tartışmalar yaşanıyor. Şirketin, İtalya'nın ürettiği arabaları GPS sistemleri ile anbean takip edebildiği dile getiriliyor.