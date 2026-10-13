UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Evinizdeki kameraya dikkat! 1,2 milyar cihaz üzerinden casusluk tehlikesi: Savaşlarda bile kullanılıyor

Evlerden iş yerlerine, bebek odalarından apartman girişlerine kadar güvenlik amacıyla kullanılan kameralar, siber casusluk tehlikesiyle gündemde. ABD merkezli Wall Street Journal, dünya genelinde internete bağlı 1,2 milyar kameranın istihbarat amacıyla hedef alınabildiğine dikkat çekti. Savaş bölgelerinde de kullanılan bu yöntemlerde yapay zekânın rolü artarken uzmanlar, kullanıcıları güvenlik açıklarına karşı uyardı. Son günlerde yapılan bu uyarılar akıllara Ekrem İmamoğlu'nun casusluk davasını getirdi. . "İBB Hanem" isimli alt uygulamada ise 11 milyon 360 bin 412 kişinin sandık verilerinin işlendiği ve yine program dışına sızdırıldığı belirlenmişti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Evinizdeki kameraya dikkat! 1,2 milyar cihaz üzerinden casusluk tehlikesi: Savaşlarda bile kullanılıyor

Hayatımızı dört bir yandan saran kameraların, asıl kullanım amacı dışına çıkılarak anlık olarak izlenmemize olanak sağlayan birer istihbarat aracı haline dönüştüğü ortaya çıktı. Günümüzde kameralar özellikle bebek odaları, apartman girişleri, ofisler, okul koridorları ya da kafeterya gibi mekânlara konuluyor. Amaç güvenlik oluyor. Ancak ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin "Görüntülü Kameralar Her Yerde - Ve Şimdi Savaş İçin Hackleniyorlar" başlıklı haberi, bu kameralarla ilgili büyük bir riske dikkat çekiyor. Haberde, günlük hayatımızda önemli bir yer kaplayan bu teknolojik aletlerin arka planda nasıl yabancı devletlere istihbarat sağlayan bir araca dönüştüğü ele alındı. İşte detaylar:

1,2 MİLYAR KAMERA VAR

WSJ'nin haberine göre dünya genelinde internete bağlı olarak çalışan 1,2 milyar görüntülü kamera bulunuyor. Korsanlar ya da devletlerin istihbarat servisleri bu kameralara dışarıdan erişim sağlayabiliyor. Bu sayede kameranın görüş açısındaki bölgeleri uzaktan gözlemekle kalmıyorlar, aynı zamanda kameranın bağlı olduğu internet ağı üzerinden o ev ya da iş yerindeki bütün diğer cihazlara da erişim sağlayabiliyorlar. Yabancı devletler, bu sivil kameralardan elde ettikleri görüntüleri savaş esnasında saldırı amacıyla kullanıyor.

Yapay zekâ, bilgisayar korsanlarının şifreleri kırmasını ve ele geçirilen kamera görüntülerini analiz etmesini kolaylaştırıyor.Yapay zekâ, bilgisayar korsanlarının şifreleri kırmasını ve ele geçirilen kamera görüntülerini analiz etmesini kolaylaştırıyor.

Haberde söz konusu tekniğin günümüzde birçok farklı aktif savaş ve çatışma cephesinde kullanıldığı belirtildi. 28 Şubat 2026'da İsrail, İran'daki sokak ve trafik kameralarına sızarak ülkenin eski dini lideri Hamaney'e suikast düzenledi. İranlı hacker grupları, İsrail genelinde 250'den fazla kameraya sızdı. Bunlardan biri Lübnan sınırındaki bir çiftçinin tavuklarına baktığı kümes kamerasıydı. İran ordusu, bu kameradan elde ettiği aktif görüntü ile Lübnan sınırındaki işgalci İsrail ordusuna saldırı düzenledi. Rusya'nın 2022'den bu yana süren Ukrayna saldırılarında şimdiye kadar en az 40 bin kameraya sızdığı tahmin ediliyor.

Ukraynalı hackerlar da Moskova'daki apartman kameralarına sızıyor ve Rus komutanlara suikast için istihbarat topluyor. 2022'de Ukrayna ordusu, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki kameralara sızarak Ruslara ait helikopterlere saldırı düzenledi.

YAPAY ZEKÂ KOLAYLAŞTIRDI

Uzmanlara göre hackerların ve yabancı devletlerin kameralara sızmalarının artmasının arkasında yapay zekâ etkisi de bulunuyor. Hackerların yapay zekâ ile kolay şifreleri kırabildiği ve çok fazla sayıda şifre denemesi yapabildiği düşünülüyor. Yapay zekâ, görüntülerin çok daha hızlı analiz edilmesini sağlıyor.

Güvenlik amacıyla kullanılan kameralar, bilgisayar korsanlarının elinde istihbarat aracına dönüşebiliyor.Güvenlik amacıyla kullanılan kameralar, bilgisayar korsanlarının elinde istihbarat aracına dönüşebiliyor.

YAZILIMI GÜNCELLEYİN, ŞİFRE DEĞİŞTİRİN

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesindeki habere göre görüntülü kameraları daha güvenli hale getirmek için yapılması gerekenler şunlar: İyi bir markayı tercih etmek, yazılım güncellemesini düzenli şekilde yapmak ve kırılması zor şifre kullanmak.

Bebek kameralarından robot süpürgelere kadar internete bağlı cihazlar, güvenlik açıkları nedeniyle siber saldırıların hedefi olabiliyor.Bebek kameralarından robot süpürgelere kadar internete bağlı cihazlar, güvenlik açıkları nedeniyle siber saldırıların hedefi olabiliyor.

İMAMOĞLU'NUN CASUSLUK TİMİNİ AKILLARA GETİRDİ

Kamuoyunda "İBB Casusluk Davası" olarak bilinen dava dosyasıyla, milyonlarca vatandaşın bilgilerinin dijital platformda satışa çıkarıldığı saptanmıştı. İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, TELE1 kanalının kurucusu Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün isimli şüpheliler hakkında "siyasal veya askerî casusluk" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ’ın casusluk davasında tutukluluğa devam kararı!Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ’ın casusluk davasında tutukluluğa devam kararı!
Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ’ın casusluk davasında tutukluluğa devam kararı!

"Jüpiter 18" kod adını kullanan Hüseyin Gün aracılığıyla, İstanbul'da 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkenin istihbaratına sızdırıldığı ve bilgilerin "Dark Web" üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi. "İBB Hanem" isimli alt uygulamada ise 11 milyon 360 bin 412 kişinin sandık verilerinin işlendiği ve yine program dışına sızdırıldığı belirlenmişti.

Fransa'da en az 150 süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırıya uğradıFransa'da en az 150 süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırıya uğradı

FRANSA'DA MARKET DOLAPLARINI HACKLEDİLER

Fransa'da dün en az 150 süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırının hedefi oldu. Sisteme uzaktan müdahale eden bilgisayar korsanları, dolaplardaki taze ve dondurulmuş ürünlerin bozulmasına yol açarak milyonlarca euroluk zarara neden oldu. Bazı mağazalarda sıcaklıkların uzaktan değiştirildiği, bunun da taze ve dondurulmuş ürün stoklarının bozulmasına yol açtığı belirtildi. Cooperative U Grubunun Üst Yöneticisi Dominique Schelcher, soğutma tesislerinin siber saldırıya uğradığını doğruladı.

Rusya'nın Ukrayna'da 2022'den bu yana en az 40 bin kameraya sızdığı tahmin ediliyor.Rusya'nın Ukrayna'da 2022'den bu yana en az 40 bin kameraya sızdığı tahmin ediliyor.

MOSSAD ARABALARA SIZIYOR

İsrail gazetesi Haaretz, geçen şubat ayında yayımladığı bir haberde önemli bir detayı ortaya çıkarmıştı. İsrailli firmaların "CARINT" adı verilen araçlardan istihbarat toplama teknolojisi geliştirdiği ve bu yöntemle casusluk faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Habere göre, araç istihbaratı alanındaki en dikkat çekici aktörlerden biri olan Toka firmasının, araçların multimedya sistemlerine sızarak ortam dinlemesi yapabilen teknolojiler geliştirdiği ve siber istihbaratın devletlerin üst kademelerindeki isimlerce yapıldığı belirtiliyor.

Uzmanlar, kameraların siber saldırılardan korunması için güçlü şifre kullanılmasını ve yazılımların düzenli güncellenmesini öneriyor.Uzmanlar, kameraların siber saldırılardan korunması için güçlü şifre kullanılmasını ve yazılımların düzenli güncellenmesini öneriyor.

BEBEK TELSİZİNDEN ROBOT SÜPÜRGELERE

Wall Street Journal'ın haberinde, 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da yaşayan Ondrej Svoboda'nın evindeki bebek telsizinin hacklendiği olay hatırlatıldı.Geçtiğimiz aylarda ise Çinli sivil dron üreticisi DJI'ın ürettiği robot süpürgesini oyun kumandasıyla kontrol etmek için uygulama geliştiren bir yazılım mühendisi, güvenlik açığı nedeniyle binlerce kullanıcının kamera görüntülerine ve cihaz bilgilerine yanlışlıkla erişim sağlamıştı.

İTALYA'DA ULUSAL GÜVENLİK İSYANI

İtalya'da çok sayıda arabaya araç içi güvenlik hizmeti sunan bir markanın İsrail merkezli olması nedeniyle aylardır tartışmalar yaşanıyor. Şirketin, İtalya'nın ürettiği arabaları GPS sistemleri ile anbean takip edebildiği dile getiriliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evinizdeki kameraya dikkat! 1,2 milyar cihaz üzerinden casusluk tehlikesi: Savaşlarda bile kullanılıyor-8 Evinizdeki kameraya dikkat! 1,2 milyar cihaz üzerinden casusluk tehlikesi: Savaşlarda bile kullanılıyor-9 Evinizdeki kameraya dikkat! 1,2 milyar cihaz üzerinden casusluk tehlikesi: Savaşlarda bile kullanılıyor-10

Polonya'da Pegasus skandalında İsrail detayı! Donald Tusk'tan “ağır suç” değerlendirmesi
SONRAKİ HABER

Pegasus skandalında İsrail detayı
Ahmet Can Aras
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler