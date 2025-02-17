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Osimhen'e çifte kanca! Galatasaray'ın yıldızı için Avrupa'nın devleri harekete geçti

Fransız devi Paris Saint Germain ve Premier Lig ekibi Manchester United, Victor Osimhen’i kadrosuna katmakta kararlı. İki kulüp de Nijeryalı golcünün serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025
Osimhen’e çifte kanca! Galatasaray’ın yıldızı için Avrupa’nın devleri harekete geçti

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    Galatasaray'ın sezon başında İtalya Ligi ekiplerinden Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı Victor Osimhen'in adı transfer dedikodularıyla anılmaya devam ediyor.

    Sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan Osimhen, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini ifade etmişti. Ancak sezon sonundan itibaren Nijeryalı golcü ile hareketli saatler yaşanması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın da bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği yıldız futbolcu için yaz transfer sezonunda büyük yarış olacak.

    Son gelen bilgilere göre, Fransız devi Paris Saint Germain ile Premier Lig temsilcisi Manchester United, Victor Osimhen'e transfer teklifi yaptı. İki kulüpte Osimhen'in serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Nijeryalı futbolcu menajerlik şirketini deği��tirdi.

    Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde İtalyan medyasında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Osimhen için 60 milyon Euro teklif yaptığı yazılmıştı. Napoli, Nijeryalı golcünün serbest kalma bedelini 75 milyon Euro olarak açıklamıştı. Osimhen, bu sezon 23 karşılaşmada 17 gol atarken 5 de asist yaptı. Toplamda 22 gole katkıda bulundu.

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