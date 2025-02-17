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Arthur Masuaku kendine geldi!

Alanyaspor maçında ıslıklanan Arthur Masuaku, sonrasında çıktığı karşılaşmalarda iyi performanslar sergiledi. Kongolu futbolcu Bodrum; Samsun, Bilbao, Antalya, Twente, Sivas ve Trabzon maçlarında takımın en iyilerindendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025
Arthur Masuaku kendine geldi!

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    Beşiktaş'ın Alanyaspor'la yaptığı maçta tribünler tarafından ıslıklanan Arthur Masuaku, sonrasında inanılmaz bir çıkış yaptı. 31 yaşındaki futbolcu Bodrumspor; Samsunspor, Bilbao, Antalyaspor, Twente, Sivasspor ve Trabzonspor mücadelelerinde takımın en etkili isimleri arasında yer aldı.

    Tecrübeli sol bekin sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak. Oyuncunun kontratında "belirli sayıda maça çıkarsa mukavelesi uzar" maddesi bulunuyordu.

    Ancak yapılan görüşmeler sonrasında bu madde kaldırıldı. Kongolu oyuncunun Beşiktaş'ta geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

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