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Trabzonspor üst üste 11. dış saha maçında galibiyet alamadı!

Süper Lig’de dış saha performansında çok büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor 11 deplasmanda galibiyetle tanışamadı. Fırtına 11 maçtan 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025
Trabzonspor üst üste 11. dış saha maçında galibiyet alamadı!

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    Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı. Bordo-Mavililer, bu mağlubiyetin ardından bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 deplasman karşılaşmasından da galibiyetle ayrılamadı. Bordo-Mavililer, dış saha maçlarında kazanabileceği 33 puanın sadece 5'ini alırken tam 28 puan kaybetti.

    SON GALİBİYET 18 MAYIS'TA
    Bu performans, Avrupa kupalarına katılma hedefi açısından önemli bir engel oluşturuyor. Karadeniz ekibi, en son deplasman galibiyetini 18 Mayıs 2024'te Başakşehir'i 1-0 yenerek almıştı. Trabzon'un son 11 maçta puan kaybettiği takımlar şu şekilde: 0-0 Sivasspor, 0-0 Eyüpspor, 0-0 Gaziantep FK, 1-1 Hatayspor, 2-1 Göztepe, 3-1 Rizespor, 2-1 Alanyaspor, 4-3 Galatasaray, 2-1 Samsunspor, 0-0 Kayserispor, 2-1 Beşiktaş.

    YENİLER SINIFTA KALDI
    Ara transferde Trabzonspor'a katılan isimlerden Sikan ilk 11'de oynarken, Zubkov ikinci yarı forma giydi. İki isim de bekleneni veremedi.

    DİRENÇLİ KALAMADIK
    Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Pedro Malheiro maç sonrası,"Topu korumak ve öne geçmek istiyorduk, bunu yapabildik ama ikinci golü bulamadık. İkinci yarıda rakibimizin güçlü bir baskıyla başlayacağını biliyorduk, dirençli kalmalıydık. Bunu yapamadık" diye konuştu.

    4 MAÇLIK SERİ DE BİTTİ
    Ligdeki son 4 maçında kalesini gole kapatan Trabzonspor'un serisi dün sona erdi. Uğurcan, Beşiktaş'ın iki golüne engel olamadık.

    ÇAREYİ BULAMIYOR
    Türk futbolunun en tecrübeli ve başarılı teknik adamlarından biri olan Şenol Güneş, Trabzonspor'un deplasmanda yaşadığı galibiyet hasretini sonlandırmayı başaramıyor.

    BANZA'DAN BURUK REKOR
    Simon Banza 17'de attığı golle takımını öne geçirse de yenilgiyi önleyemedi. Banza; Cyzio, Sorloth ve Maxi Gomez'den sonra Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve G.Saray'a gol atan 4. yabancı oldu.

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