Zenit - Trabzonspor hazırlık maçı A Spor CANLI YAYIN
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada Zenit ile kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavililer karşılaşmadan galip ayrılarak moral bulmak istiyor. A Spor'dan yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Trabzonspor hazırlık maçında Zenit ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Birçok önemli oyuncusundan sahaya yoksun çıkan bordo-mavililerin tek hedefi kazanmak.
CANLI YAYIN
Maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
ZENIT: Adamov, Karavaev, Nino, Diveev, Volkov, Musaev, Wendel, Pedro, Jhon Jhon, Luiz Henrique, Felipe Augusto.
TRABZONSPOR: Onuralp Çevikkan, Cenk Özkacar, Samet Akaydın (K), Murat Mert Lakot, Yiğithan Çubukçu, Ahmet Cemil Güren, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Metehan Mimaroğlu, Emir Aslan, Umut Nayir.
U17 VE U19 TAKIMLARINDAN GENÇLERE FIRSAT
Thomas Reis, çok sayıda oyuncunun yokluğunda altyapıya yöneldi.
Bordo-mavili teknik adam, Zenit karşılaşması için oluşturulan 20 kişilik kafileye U17 ve U19 takımlarından genç futbolcuları dahil etti.
Ahmet Cemil Güren, Murat Mert Lakot, Yiğithan Çubukcu, Oğuzhan Ertem ve Ahmet Doğan Yıldırım gibi isimler de Rusya kafilesinde yer aldı.
Hazırlık karşılaşması, genç oyuncuların A takım seviyesinde süre alması ve teknik heyete kendilerini göstermeleri açısından önemli bir fırsat olacak.
A TAKIMDAN 6 FUTBOLCU RUSYA'YA GİTTİ
Trabzonspor'un Zenit karşılaşması için belirlediği kadroda A takım rotasyonundan altı futbolcu bulunuyor.
Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir, Rusya kafilesine dahil edilen isimler oldu.
TRABZONSPOR'UN ZENİT MAÇI KAMP KADROSU
Trabzonspor'un 20 kişilik Rusya kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:
Ahmet Cemil Güren, Murat Mert Lakot, Alperen Çakıroğlu, Ferhat Yağız Usta, Esad Turan Uzun, Yiğithan Çubukcu, Hakan Yılmaz, Mehmet Ali Şaşmaz, Emir Aslan, Oğuzhan Ertem, Mümin Barış Nazlı, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir.