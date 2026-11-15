Trabzonspor hazırlık maçında Zenit ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Birçok önemli oyuncusundan sahaya yoksun çıkan bordo-mavililerin tek hedefi kazanmak.

İLK 11'LER

ZENIT: Adamov, Karavaev, Nino, Diveev, Volkov, Musaev, Wendel, Pedro, Jhon Jhon, Luiz Henrique, Felipe Augusto.

TRABZONSPOR: Onuralp Çevikkan, Cenk Özkacar, Samet Akaydın (K), Murat Mert Lakot, Yiğithan Çubukçu, Ahmet Cemil Güren, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Metehan Mimaroğlu, Emir Aslan, Umut Nayir.

Trabzonspor Süper Lig'de 2. sırada yer alıyor. (Fotoğraf: AA)

U17 VE U19 TAKIMLARINDAN GENÇLERE FIRSAT

Thomas Reis, çok sayıda oyuncunun yokluğunda altyapıya yöneldi.

Bordo-mavili teknik adam, Zenit karşılaşması için oluşturulan 20 kişilik kafileye U17 ve U19 takımlarından genç futbolcuları dahil etti.

Ahmet Cemil Güren, Murat Mert Lakot, Yiğithan Çubukcu, Oğuzhan Ertem ve Ahmet Doğan Yıldırım gibi isimler de Rusya kafilesinde yer aldı.

Hazırlık karşılaşması, genç oyuncuların A takım seviyesinde süre alması ve teknik heyete kendilerini göstermeleri açısından önemli bir fırsat olacak.