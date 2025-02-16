Ali Koç’tan Galatasaray’a sert sözler!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a sert sözlerle yüklendi. Adana Demirspor maçında yaşananlara ilişkin konuşan Başkan Koç "Sahtekar, hırsız futbolcuları konuşulacağına iş Fenerbahçe - Galatasaray işine döndü. Mertens seneye bizde o zaman" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Koç "Huzura ihtiyacımız var diyen kişiyle, huzuru bozan kişinin aynı kişi olduğunu göstermek lazım. (Dursun Özbek'in sözleri üzerine) Yöneticilerinin bir dediği bir dediğini tutmuyor. Çelişkiler, hukuk dışı işlerin içinde olmaları, basını baskıyla sindirmeleri, her türlü alavere dalavere. Sonra onlar mağdur. Ayrıcalığa çok alışmışlar" açıklamasında bulundu.

SKRINIAR BİZİ İSTEDİ

Milan Skriniar'in Türkiye'de Fenerbahçe'den başkan bir kulüpte oynamak istemediği belirten Koç "Malum yer ilgilenmediğini söyledi ama tereyağdan kıl çeker gibi Fenerbahçe olarak transferi yaptık" dedi.



TALISCA'NIN PEŞİNDEYDİLER

Talisca için Galatasaray'ın devreye girdiğini söyleyen Sarı-Lacivertli kulübün başkanı "2 milyon Euro fazla teklif ettiler ama Talisca ve menajeri verdiği sözde durdu. İnkar etmesinler" diye konuştu.



BORÇ 18 MİLYAR 600 TL

Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Sarı-Lacivertli kulübün borcunun 18 milyar 600 milyon TL olduğunu açıkladı.