Trabzonspor’un Beşiktaş kafilesinde sürpriz isimler!

Fırtına'nın Beşiktaş kafilesinde dikkat çeken iki isim yer aldı. Sakatlıkları henüz geçmeyen Anthony Nwakaeme ve Arif Boşluk da kafileyle birlikte İstanbul'a gitti. Sakatlığı devam eden Anthony Nwaekeme'nin bugünkü derbide oynamak istediği gelen haberler arasında.

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Juventus'u eleyerek Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştiren Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucu Trabzonspor, yine bir İtalyan ekibi Atalanta ile eşleşti.