PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor'da Banza harekatı

Trabzonspor, bonservisi Braga’da olan Simon Banza’nın bonservisini almak için harekete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
Trabzonspor’da Banza harekatı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trabzonspor forması altında bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan ve şu ana kadarki maçlarda toplam 14 gol atma başarısı gösteren Simon Banza için harekete geçildi. Hem Portekiz hem de Afrika basınında yer alan haberlere göre Bordo-Mavililer, bu oyuncunun bonservisini almak için ilk resmi girişimi yaptı. Kulübü Braga'ya oyuncu için bonservis beklentilerini soran Fırtına, buna göre bir bütçe hazırlığı yapacak. Banza da daha önce yaptığı açıklamada Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu açıklamıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Darbe ile doğdu krizlerle cebini doldurdu! CHP’nin arka bahçesi TÜSİAD’ın kirli geçmişi: Zenginler kulübü terörsüz Türkiye’ye karşı
    Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçeden acı haber!
    Türk Telekom
    Milyonlarca emekliye yeni ikramiye! İlk ödeme ne zaman hesaplarda olacak? Bayram ikramiyesi ne kadar bekleniyor?
    CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasında biri delege 3 tanık itiraf etti: Oy karşılığı para teklif edildi
    Başkan Erdoğan’ın TÜSİAD’a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum
    Başkan Erdoğan’dan Asya-Pasifik turu sonrası uçakta önemli açıklamalar | ABD’ye ve Trump’a Gazze uyarısı | Suriye’de PKK’ya yer yok
    TÜSAİD’ın iki yüzü: Raporda ekonomiye övgü kürsüde terör örgütü PKK ağzı
    CANLI | Hamas listeyi verdi: 3 İsrailliye karşılık 369 Filistinli! Gazze’de esir takası yapılacak mı?
    Derbide tek hedef zafer! Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri
    Ameliyat masasında fiyat pazarlığına soruşturma! Hasta kamu hastanesinde tedavi edildi
    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda
    Hükümeti ve yargıyı hedef alan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma
    5 kişinin ölümüne neden olan otobüsün terminalden çıkış anı kamerada | Kazada emniyet kemeri detayı
    Merve Taşkın’a müstehcenlik gözaltısı: 400 bin TL’lik 14 Şubat yemeğini emniyette yiyecek!
    CHP’nin şaibeli kurultayı Başkan Erdoğan’a soruldu: Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?
    Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaş’tan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim
    Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan Kandil’e mektup... İçeriğinde ne var? Terörist Cemil Bayık yine pazarlık peşinde
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde