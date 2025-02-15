Trabzonspor’da Banza harekatı

Trabzonspor forması altında bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan ve şu ana kadarki maçlarda toplam 14 gol atma başarısı gösteren Simon Banza için harekete geçildi. Hem Portekiz hem de Afrika basınında yer alan haberlere göre Bordo-Mavililer, bu oyuncunun bonservisini almak için ilk resmi girişimi yaptı. Kulübü Braga'ya oyuncu için bonservis beklentilerini soran Fırtına, buna göre bir bütçe hazırlığı yapacak. Banza da daha önce yaptığı açıklamada Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu açıklamıştı.

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