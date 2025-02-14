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Cimbom'un Avrupa'daki 3. yenilgisi: Hollanda'dan eli boş dönüyorlar

13’te Mijnans’ın attığı golü 20’de Sallai yanıtladı. 37’de Parrott (pen.) takımını yine öne taşıdı. 51’de Kaan atıldı. 57’de Clasie ve 66’da Wolfe’nin golleri şok bir skor ortaya çıkardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
Cimbom’un Avrupa’daki 3. yenilgisi: Hollanda’dan eli boş dönüyorlar

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    Cimbom Hollanda'dan büyük bir şokla dönüyor. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına 4-1 yenildi.

    Maçın 13. dakikasında kazanılan serbest vuruşta Mijnans topu kalecinin sağından ağlara göndererek evsahibi takımı 1-0 öne geçirdi. 20. dakikada Sallai sağ çaprazda ceza sahasının önünden yaptığı sert vuruşla skora 1-1'lik denge getirdi. 36'da Barış Alper'in Maikuma'ya yaptığı faul sonrasında kazanılan penaltıyı Parrot gole çevirdi: 2-1. Devre bu skorla bitti.

    KAAN 51'DE KIRMIZI GÖRDÜ
    İkinci yarının 47.dakikasında Poku'nun penaltı noktasının gerisinden vurduğu top üstten dışarı gitti. 51'de Kaan Ayhan rakibini faulle durdurunca 2.sarı karttan kırmızı kart gördü. 57'de Poku'nun içeriye çevirdiği topta Clasie kalecinin sağından topu ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı. 66'da Wolfe ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla maçın skorunu ilan eden golü attı: 4-1.

    Avrupa'da lig aşamasında kalesinde 8 maçta 16 gol gören Cimbom savunmada çok eksildiği ve bol pozisyon verdiği AZ Alkmaar'dan da 4 gol yedi
    3 oyuncu ilk kez Avrupa maçında UEFA listesine yeni eklediği Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıktı. Sallai'nin yanı sıra Morata ve Cuesta listeye eklendi. Üç futbolcu da AZ Alkmaar müsabakasıyla UEFA Avrupa Ligi macerasına başladı.

    KAAN AYHAN YİNE KIRMIZI GÖRDÜ
    Galatasaray savunmasının bek kemiği oyuncularından biri olan Kaan Ayhan dün maçın 51. dakikasında 2. sarı karttan kırmızı kart görerek atıldı. Sarı-Kırmızılı oyuncu geçen sezon da Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

    Cimbom bu sezon Şampiyonlar Ligi Play-Off'u dahil Avrupa'da oynadığı 11. maçta 3. yenilgiyi aldı. Sarı-Kırmızılılar daha önce Young Boys ve Ajax'a yenilmişti. Aslan dün de Alkmaar'a mağlup oldu. Böylece 3. yenilgisini aldı.

    SAVUNMA YERLE BİR
    Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki savunma sorununu bir türlü çözemiyor. Lig aşamasında kalesinde 8 gol gören Cimbom, play-off turu ilk maçında karşılaştığı AZ Alkmaar karşısında da savunmaya çare bulamadı.

    Rakibine savunmada az adamla yakalanan ve çok sayıda pozisyon veren Sarı-Kırmızılılar evlere şenlik savunma performansıyla Hollanda temsilcisinden de 4 gol yedi ve ilk maçtan tur şansını zora soktu. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Cuesta'nın uyumsuzluğu da dikkatlerden kaçmadı. Buruk'un rövanş maçında savunma hattına dokunuş yapması bekleniyor.

    KALE İÇİN TZOLAKİS İDDİASI
    Galatasaray'da sezon sonu için kaleci arayışları sürüyor. Yunan basınından Sportime'ın haberine göre; Cimbom, Muslera'nın yerine düşünülen isimlerden Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis için sezon sonu için bir teklif hazırlanıyor.

    Habere göre; Galatasaray'ın ısrarcı olduğu transfer için Olympiakos yönetimi yüksek bir bonservis bedeli talep etmeyi planlıyor. 22 yaşında kalecinin kontratı 2027 yılında sona erecek.

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