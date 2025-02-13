Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 3. maç programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 3.maçlara ilişkin programı belli oldu:
25 Şubat Salı: 15.00: Sivasspor- Bodrum FK, 15.00: Kırklarelispor- Kocaelispor, 15.00: Onvo Antalyaspor- Beşiktaş.
26 Şubat Çarşamba: 15.00: Çorum FK-Boluspor, 20.30: Ankaragücü-Alanyaspor, 20.30: Fatih Karagümrük- İskenderunspor, 20.30: TrabzonsporÇaykur Rizespor.
27 Şubat Perşembe: 16.00: Kasımpaşa- Göztepe, 16.00: Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor, 16.00: Gaziantep FK-Fenerbahçe, 19.00: İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir, 19.00: Galatasaray- Konyaspor.