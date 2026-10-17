Akın Gürlek'in açıklamasına göre aramalarda 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL bulundu. Ayrıca kripto varlıkların saklanmasında kullanılabilen 6 soğuk cüzdanın yanı sıra farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati ele geçirildi.

Aramalarda 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar da bulundu. Silah ve mühimmat kapsamında ise 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.