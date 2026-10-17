Balina James operasyonunun ayrıntıları belli oldu: Milyonlarca dolar, mücevherler ve lüks eşyalar ele geçirildi
ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin eşi ve korumalığını yaptığı belirlenen 3 kişi de gözaltına alınırken, 15 adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar, soğuk cüzdanlar, mücevherler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun detaylarını paylaştı.
Kripto para dünyasında "Balina James" lakabıyla tanındığı belirtilen Richard James Schueler, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ABD vatandaşı Schueler'in İstanbul'da bulunduğu, istihbarat ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla tespit edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatının desteğiyle yürütüldü.
14 Ekim 2026'da Beşiktaş'ta gerçekleştirilen operasyonda Schueler ve eşi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelinin korumalığını yaptığı belirlenen 3 kişi daha yakalandı.
15 ADRESTE ARAMA: MİLYONLARCA DOLARLIK VARLIK ELE GEÇİRİLDİ
Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de toplam 15 adreste yapılan adli aramalarda dikkat çeken miktarda nakit para, değerli eşya, silah ve dijital materyal ele geçirildi.
Akın Gürlek'in açıklamasına göre aramalarda 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL bulundu. Ayrıca kripto varlıkların saklanmasında kullanılabilen 6 soğuk cüzdanın yanı sıra farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati ele geçirildi.
Aramalarda 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar da bulundu. Silah ve mühimmat kapsamında ise 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.
BİLGİSAYARLAR VE DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEYE ALINDI
Operasyonda kripto para işlemlerinin ve olası mali bağlantıların aydınlatılmasına yardımcı olabilecek çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.
Bakan Gürlek'in açıkladığı envantere göre aramalarda 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı bulundu. Materyallerin incelenmesi sürerken, şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin de devam ettiği bildirildi.
AKIN GÜRLEK: TÜRKİYE ADALETTEN KAÇIŞ NOKTASI OLMAYACAK
Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanması ve adaletten kaçmalarının önlenmesi için güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinasyonuyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, sınır aşan suçların ve aranan şüphelilerin sığınağı olmayacaktır!"
Operasyonda görev alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, emniyet birimlerine, MİT'e ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Hiç kimsenin Türkiye'yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin güvenliğini korumaya, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."