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Katie Zacharia 5 günde istifa etti: Beyaz Saray'da rekor! Trump "Bu görev sana göre değil" dedi

ABD tarihinde sadece 5 gün ile en kısa süre görev yapan Beyaz Saray Basın Sözcüsü olan 41 yaşındaki Katie Zacharia; ilk basın toplantısındaki bocalayan performansı, lisanssız avukatlık unvanı kullandığının ortaya çıkması ve baro sınavını geçemediğinin anlaşılmasının ardından görevinden ayrıldı. Donald Trump'ın medya baskısı nedeniyle "bu iş sana göre değil" diyerek kararı kendisine bıraktığı Zacharia'nın ayrılığını üst düzey yetkililer doğruladı.

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Katie Zacharia 5 günde istifa etti: Beyaz Saray'da rekor! Trump "Bu görev sana göre değil" dedi

Beyaz Saray'ın yeni Basın Sözcüsü Katie Zacharia, lisanssız avukat iddialarının doğru çıkmasının ardından görevinden ayrıldı.

Zacharia ve Trump. Fotoğraf: ReutersZacharia ve Trump. Fotoğraf: Reuters

5 GÜNDE GÖREVDEN AYRILDI

Zacharia göreve geldikten sadece 5 gün sonra ayrılırken ABD tarihinde en kısa süre görev yapan Beyaz Saray basın sözcüsü oldu.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, 41 yaşındaki Zacharia'nın görevden ayrılma sürecine başladığını duyurdu.

Donald Trump. Fotoğraf: ReutersDonald Trump. Fotoğraf: Reuters

TRUMP "BU İŞ SANA GÖRE DEĞİL" DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, basın mensuplarının önüne çıkmadan sadece iki dakika önce Zacharia'ya Beyaz Saray basın sözcülüğünün belki de kendisine göre bir iş olmadığını söylediğini açıkladı.

Trump Katie'ye ayrıca "İstemiyorsan bunu yapmak zorunda değilsin… Dürüst olmak gerekirse yerinde olsaydım tekrar düşünürdüm." dediğini aktardı.

Trump, Truth Social çalışanı ve Fox News muhafazakâr yorumcusu olan Zacharia'nın "çok başarılı olduğunu" ancak maruz kaldığı eleştirilerden endişe duyduğunu belirtti. Gazetecilere, "Bu konuyu kendisiyle konuşacağım. Bence huzurlu ve mutlu olman her şeyden önemli. Bu görevde de mutlu olabileceğini sanmıyorum." dedi.

Zacharia'yı kovmadığını vurgulayan Trump, ayrılık kararını tamamen kendisine bıraktığını ifade etti ve "İyi bir yaşamı olsun istiyorum. Medya tarafından adeta acımasızca hırpalandı." dedi.

Zacharia'nın ilk basın toplantısı. Fotoğraf: AAZacharia'nın ilk basın toplantısı. Fotoğraf: AA

Zacharia, ABD Başkanı Donald Trump için çalışmanın bir "onur" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Görevinden ayrılmaya hazırlandığı bildirilen Zacharia, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Trump'ı, "nazik, harika, düşünceli ve çalışkan" olarak tanımlayan Zacharia, "Keşke halkımız onu daha fazla takdir etse. Kimse Amerika'yı onun yaptığı ve yapmaya devam ettiği gibi yeniden büyük yapamaz." ifadelerini kullandı. Paylaşımına Trump'la Beyaz Saray'daki bir fotoğrafını da iliştiren Zacharia, onunla çalışmanın bir "onur" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İLK BASIN TOPLANTISINDA ÇUVALLADI

Zacharia, salı günü düzenlenen ve sadece üç soru aldığı ilk basın toplantısında oldukça gergin görünüyordu. Yanlışlıkla Trump'tan "eşim" diye bahsetti. Sorulardan birine "Bu konuda size daha sonra dönüş yapmam gerekecek." diye cevap verdi.

Öyle ki muhafazakar yorumcu Candace Owens, 14 dakika süren bu basın toplantısını "tam bir Saturday Night Live skeci" olarak nitelendirdi ve "Sadece kendi adı da dahil olmak üzere her şeyi okuyor… Bunun bir mükemmellik örneği olduğunu varsayıp kendimi kandırtmayacağım." dedi. Gece kuşağı sunucusu Jimmy Kimmel ise Zacharia ile dalga geçerek bunun "yeni Beyaz Saray basın sekreteri için anaokulunun ilk günü" olduğunu söyledi.

Zacharia. Fotoğraf: EPAZacharia. Fotoğraf: EPA

AVUKATIM DEDİ YALAN ÇIKTI

Katie Zacharia'nın kısa süren Beyaz Saray basın sekreterliği görevinde en büyük krizlerden biri, hukuki unvanı ve baro sınavı hakkında ortaya çıkan iddialarla patlak verdi.

Zacharia'nın geçmişte TV programlarında, sosyal medyada ve özgeçmişinde kendisini avukat olarak tanıtması tepki çekti. Sivil toplum kuruluşları ve denetim grupları, lisanssız avukatlık unvanı kullandığı gerekçesiyle kendisini California Barosu'na resmi olarak şikayet etti.

Katie Zacharia'nın ilk basın toplantısı. Fotoğraf: ReutersKatie Zacharia'nın ilk basın toplantısı. Fotoğraf: Reuters

Trump'ın Alaska seyahati öncesinde gazetecilerin "Baro sınavını hangi eyalette geçtiniz?" sorusuna Zacharia'nın ilk olarak "Çin'e taşındığımda" şeklinde absürt/kaçamak bir yanıt vermesi şüpheleri ve eleştirileri daha da artırdı.

Pepperdine Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Zacharia, 2011'de California Baro Sınavı'na girdiğini ancak başarısız olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Sınavı geçememesine gerekçe olarak ise o dönemki evlilik hazırlıklarını ve eşinin işi nedeniyle Çin'e taşınma süreçlerinin yarattığı yoğunluğu gösterdi.

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