Zacharia göreve geldikten sadece 5 gün sonra ayrılırken ABD tarihinde en kısa süre görev yapan Beyaz Saray basın sözcüsü oldu.

Donald Trump. Fotoğraf: Reuters

TRUMP "BU İŞ SANA GÖRE DEĞİL" DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, basın mensuplarının önüne çıkmadan sadece iki dakika önce Zacharia'ya Beyaz Saray basın sözcülüğünün belki de kendisine göre bir iş olmadığını söylediğini açıkladı.

Trump Katie'ye ayrıca "İstemiyorsan bunu yapmak zorunda değilsin… Dürüst olmak gerekirse yerinde olsaydım tekrar düşünürdüm." dediğini aktardı.

Trump, Truth Social çalışanı ve Fox News muhafazakâr yorumcusu olan Zacharia'nın "çok başarılı olduğunu" ancak maruz kaldığı eleştirilerden endişe duyduğunu belirtti. Gazetecilere, "Bu konuyu kendisiyle konuşacağım. Bence huzurlu ve mutlu olman her şeyden önemli. Bu görevde de mutlu olabileceğini sanmıyorum." dedi.

Zacharia'yı kovmadığını vurgulayan Trump, ayrılık kararını tamamen kendisine bıraktığını ifade etti ve "İyi bir yaşamı olsun istiyorum. Medya tarafından adeta acımasızca hırpalandı." dedi.