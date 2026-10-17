Washington-Kiev hattında ipler gerilirken ABD Başkanı Donald Trump Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırımı, yürürlüğe girmesine iki gün kala engelledi. Yaptırımlar, eylül ayında ABD Kongresi'nden geçerek Trump tarafından imzalanmış ve yasalaşmıştı.

TRUMP RUSYA'YA YAPTIRIMLARI ASKIYA ALDI Trump cuma gecesi yayımladığı bir başkanlık kararnamesiyle, bu yaptırımların bir kısmını askıya almanın ABD'nin "ulusal çıkarlarına" uygun olduğunu belirtti ve bu durum ABD'li yasa koyuculardan tepki gördü. Washington ile Kiev arasındaki ilişkiler, ABD'nin Rus dizeli ithal etmek üzere tartışmalı bir anlaşmaya varmasının ardından geçen hafta gerilmişti. Ukrayna bunun üzerine Trump yönetimini kilit öneme sahip askeri desteği geri çekmekle suçlamıştı.

Trump ve Zelenskiy. Fotoğraf: EPA TRUMP "ZELENSKİY İLE ANLAŞMAK PUTİN'LE ANLAŞMAKTAN DAHA ZOR" DEMİŞTİ O tarihten bu yana Trump ve Zelenskiy karşılıklı olarak sert sözler sarf ettiler. Trump, Zelenskiy ile anlaşmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaşmaktan "daha zor" olduğunu söyledikten sonra, Ukrayna lideri bir AB zirvesinde yaptığı konuşmada "gerçek liderlerin" arasında olmanın güzel olduğunu ilan etmişti.