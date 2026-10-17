"Zelenskiy ile anlaşmak Putin'den daha zor" demişti! Trump Rusya'ya yönelik yaptırımları askıya aldı
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile anlaşmanın Putin’le anlaşmaktan "daha zor" olduğunu açıkladıktan kısa bir süre sonra Rusya'ya yönelik yürürlüğe girmesi beklenen kapsamlı yaptırımları askıya aldı. Trump'ın kararı ABD'li yasa koyucuların sert tepkisine yol açtı.
Washington-Kiev hattında ipler gerilirken ABD Başkanı Donald Trump Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırımı, yürürlüğe girmesine iki gün kala engelledi.
Yaptırımlar, eylül ayında ABD Kongresi'nden geçerek Trump tarafından imzalanmış ve yasalaşmıştı.
TRUMP RUSYA'YA YAPTIRIMLARI ASKIYA ALDI
Trump cuma gecesi yayımladığı bir başkanlık kararnamesiyle, bu yaptırımların bir kısmını askıya almanın ABD'nin "ulusal çıkarlarına" uygun olduğunu belirtti ve bu durum ABD'li yasa koyuculardan tepki gördü.
Washington ile Kiev arasındaki ilişkiler, ABD'nin Rus dizeli ithal etmek üzere tartışmalı bir anlaşmaya varmasının ardından geçen hafta gerilmişti. Ukrayna bunun üzerine Trump yönetimini kilit öneme sahip askeri desteği geri çekmekle suçlamıştı.
TRUMP "ZELENSKİY İLE ANLAŞMAK PUTİN'LE ANLAŞMAKTAN DAHA ZOR" DEMİŞTİ
O tarihten bu yana Trump ve Zelenskiy karşılıklı olarak sert sözler sarf ettiler. Trump, Zelenskiy ile anlaşmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaşmaktan "daha zor" olduğunu söyledikten sonra, Ukrayna lideri bir AB zirvesinde yaptığı konuşmada "gerçek liderlerin" arasında olmanın güzel olduğunu ilan etmişti.
YAPTIRIMLAR RUS EKONOMİSİNİ HEDEF ALIYORDU
Yeni ABD yaptırım yasası Rusya ekonomisini hedef alıyordu. Trump'a, Rus petrol ve gazının en büyük beş alıcısı konumundaki ülkelerden (en önemlileri Çin ve Hindistan) yapılan ithalata %100'e varan gümrük vergileri uygulama konusunda geniş yetkiler veriyordu.
Yasa ayrıca Putin de dahil olmak üzere üst düzey Rus yetkililere, Rus finans kurumlarına ve Moskova'nın mevcut ambargo delmekte kullandığı ve "gölge filo" olarak adlandırılan gemilerine yönelik yaptırımları da içeriyordu.
Bu hükümlerin birçoğu Trump tarafından askıya alındı.
Birkaç gün sonra Trump, Rus dizel akaryakıtı ihracatını kolaylaştırmak amacıyla hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın bir "enerji ateşkesi" konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.