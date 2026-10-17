Antalya 'da 4-13 yaş arasındaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan "Little Miss and Little Mister United World" adlı güzellik yarışması kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılarak ticari birer unsura dönüştürülmesi, psikolojik gelişimleri ve mahremiyetleri açısından ciddi endişeleri beraberinde getirirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı skandal organizasyon hakkında idari ve hukuki süreç başlattı.

Antalya'da düzenlenmesi planlanan skandal yarışma tepki çekti (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez. Çocukları ticari birer unsur haline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur. Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir. Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çocuklarımızı korumak amacıyla görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gerekli tüm hukuki ve idari adımlar kararlılıkla atılacak, süreç titizlikle takip edilecektir."

SKANDAL YARIŞMA

Geçmişte benzer içeriklerle gündeme gelen ve kamuoyunda infial yaratan çocuk güzellik yarışmalarının bir yenisinin Antalya'da yapılacağı gündeme geldi.

2007 yılında Kemer'de düzenlenen ve çocuklara giydirilen uygunsuz kıyafetler nedeniyle soruşturma konusu olan yarışmayı hatırlatan ve konuyu köşesine taşıyan Sabah yazarı Funda Karayel, bugünkü organizasyon için de ciddi bir denetim ve şeffaflık ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.