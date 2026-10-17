Antalya'da "çocuk güzellik yarışması" skandalı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından suç duyurusu
Antalya'da 23-28 Ekim tarihlerinde 4-13 yaş grubundaki çocukların podyuma çıkarılmasının planlandığı "Little Miss and Little Mister United World" adlı güzellik yarışması kamuoyunda büyük tepki topladı. Küçük çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması ve ticari bir meta haline getirilmek istenmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, çocukların üstün yararını ve psikososyal gelişimini tehdit eden skandal organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Antalya'da 4-13 yaş arasındaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan "Little Miss and Little Mister United World" adlı güzellik yarışması kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılarak ticari birer unsura dönüştürülmesi, psikolojik gelişimleri ve mahremiyetleri açısından ciddi endişeleri beraberinde getirirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı skandal organizasyon hakkında idari ve hukuki süreç başlattı.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenecek yarışma hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez. Çocukları ticari birer unsur haline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır.
Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur. Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir. Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çocuklarımızı korumak amacıyla görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gerekli tüm hukuki ve idari adımlar kararlılıkla atılacak, süreç titizlikle takip edilecektir."
SKANDAL YARIŞMA
Geçmişte benzer içeriklerle gündeme gelen ve kamuoyunda infial yaratan çocuk güzellik yarışmalarının bir yenisinin Antalya'da yapılacağı gündeme geldi.
2007 yılında Kemer'de düzenlenen ve çocuklara giydirilen uygunsuz kıyafetler nedeniyle soruşturma konusu olan yarışmayı hatırlatan ve konuyu köşesine taşıyan Sabah yazarı Funda Karayel, bugünkü organizasyon için de ciddi bir denetim ve şeffaflık ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.
Karayel, konuya ilişkin yazısında şu ifadelere yer verdi:
"2007'de transparan kıyafetlerle çocukları podyuma çıkardığı için tepki çeken bir yarışma, bugün yeniden gündemde. Little Miss and Little Mister United World adıyla Antalya'da yapılacağı belirtilen organizasyonda; 23-28 Ekim tarihlerinde 4-13 yaşındaki çocuklar yarışacak.
Önce geçmişe gidelim. Yıl 2007. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Little Miss World yarışması, çocuklara transparan ve oryantal kıyafetler giydirilmesi nedeniyle büyük tepki çekiyor. Dönemin haberlerine göre yarışmayla ilgili soruşturma başlatılıyor ama bir sonuç çıkmıyor.
Bir kere başlı başına bir çocuk istismarı söz konusu. Yarışmanın diğer yıllarda kazananlarını inceledim, küçücük çocuklar makyajlı ve tuhaf kıyafetlerle podyumda yürüyor. Dört yaşındaki bir çocuk için güzellik nedir? Birincilik ne demektir? Jürinin karşısına çıkıp beğenilmek neden bir başarı ölçütü olsun? O yaşta çocuğun dünyası oyunla, merakla, keşfetmekle, düşmekle, kalkmakla dolu olmalı. Ama biz yetişkinler, daha çocukluğunu yaşayamamış birine sahneye çıkmayı, poz vermeyi, kendisini başkalarıyla kıyaslamayı ve birilerinin onayını beklemeyi öğretiyoruz. Düpedüz rezalet bu yarışmalar.
BİKİNİLİ ÇOCUK DETAYI!
Organizasyonun yapılacağı belirtilen oteli araştırırken karşıma çıkan otel tanıtım görselleri de ayrıca düşündürücü. Reklamlarda bikinili çocukların kullanılması, turizm sektörünün çocukları nasıl bir görsel malzemeye dönüştürdüğü sorusunu gündeme getiriyor. Burada mesele çocukların plajda mayo ya da bikini giymesi değil. Bir çocuğun denize girerken ne giydiğiyle, çocuk bedeninin reklam ve pazarlama stratejisinde nasıl sunulduğu aynı şey değil. Bir otelin reklamı neden çocukların bedenleri üzerinden dikkat çekmek zorunda olsun? Turizm sektöründe çocukların güvenliği, mahremiyeti ve temsil edilme biçimi üzerine daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Üstelik dijital çağda bir kez yayımlanan görüntünün nerelere gidebileceğini, kimler tarafından kaydedilip yeniden kullanılabileceğini biliyoruz.
Çocukların fotoğrafları ve videoları söz konusu olduğunda mahremiyet meselesini de görmezden gelemeyiz. Çocuk büyüdüğünde belki o görüntülerinden rahatsız olacak, istemeyecek. Yetkililer bu kez seyirci kalmamalı. Burada Antalya'daki organizasyonun geçmişteki yarışmayla aynı organizatörlere ait olup olmadığı, 2007'deki olayla kurumsal bir bağlantısının bulunup bulunmadığı ve yeni etkinliğin hangi kurallarla düzenleneceği de açıklığa kavuşmalı. İsim benzerliği tek başına aynı organizasyonun devam ettiğini kanıtlamaz.
Ancak geçmişte aynı isim ailesiyle anılan bir çocuk güzellik yarışmasının soruşturma konusu olması, bugün yapılacağı belirtilen etkinlik için ciddi bir inceleme ve şeffaflık ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Tuhaf tuhaf işler de hep Antalya'da oluyor gibi geliyor. Antalya Valiliği, ilgili yerel makamlar ve çocuk koruma alanında görevli kurumlar organizasyonun yaş gruplarını, kıyafet kurallarını, sahne düzenini, görüntülerin kullanımını ve çocukların güvenliğine ilişkin önlemlerini incelemeli. Çocukların bedenleri, görüntüleri ve özgüvenleri üzerinden kurulan her türlü ticari düzen sorgulanmalı. Gerekirse bu yarışmanın yapılması engellenmeli. Çocukları da taçlandırmak yerine onları koruyalım. Zaten bu tür yarışmalar dünyanın pek çok ülkesinde yasak!"