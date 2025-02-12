Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta programı açıklandı!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. hafta mücadeleleriyle devam edecek. TFF, yayımladığı fikstürle birlikte karşılaşmaların programını açıkladı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. hafta mücadeleleriyle devam edecek. TFF, yayımladığı fikstürle birlikte karşılaşmaların programını açıkladı.
25 ŞUBAT SALI
15.00 SİVASSPOR - BODRUM FK
15.00 KIRKLARELİSPOR - KOCAELİSPOR
15.00 ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
15.00 ÇORUM FK - BOLUSPOR
20.30 MKE ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR
20.30 FATİH KARAGÜMRÜK - İSKENDERUNSPOR
20.30 TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR
27 ŞUBAT PERŞEMBE
16.00 KASIMPAŞA - GÖZTEPE
16.00 ERZURUMSPOR FK - İSTANBULSPOR
16.00 GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE
19.00 İKAS EYÜPSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR
19.00 GALATASARAY - KONYASPOR