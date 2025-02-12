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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçları 25-27 Şubat tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmaların tarihlerini intrnet sitesinden duyurdu. İşte program...

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 19:26 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 19:42
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta programı açıklandı!

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    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. hafta mücadeleleriyle devam edecek. TFF, yayımladığı fikstürle birlikte karşılaşmaların programını açıkladı.

    Joao Mario (AA)Joao Mario (AA)

    25 ŞUBAT SALI

    15.00 SİVASSPOR - BODRUM FK
    15.00 KIRKLARELİSPOR - KOCAELİSPOR
    15.00 ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ

    Pedro Malheiro (DHA)Pedro Malheiro (DHA)

    26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

    15.00 ÇORUM FK - BOLUSPOR
    20.30 MKE ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR
    20.30 FATİH KARAGÜMRÜK - İSKENDERUNSPOR
    20.30 TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

    Berat Luş (AA)Berat Luş (AA)

    27 ŞUBAT PERŞEMBE

    16.00 KASIMPAŞA - GÖZTEPE
    16.00 ERZURUMSPOR FK - İSTANBULSPOR
    16.00 GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE
    19.00 İKAS EYÜPSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR
    19.00 GALATASARAY - KONYASPOR

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