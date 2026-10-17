İsrail'in dijital casusluk ağı reklamlara uzandı! Telefonlarda yeni tehlike
İnternette bir reklamı görmek bile gözetlenmek için yeterli olabilir! İsrail merkezli Discover-Tech'in reklam ağı üzerinden kullanıcıları takip ettiği ve bazı cihazlara Candiru casus yazılımının bulaştırılmasına aracılık ettiği ortaya çıktı. 120 binden fazla internet sitesi ve 75 binden fazla mobil uygulamaya uzanan reklam ağı, dijital casusluğun ulaştığı ürkütücü boyutu gözler önüne serdi.
İsrail merkezli dijital reklam şirketi Discover-Tech'in internet reklamları aracılığıyla kullanıcıları takip ettiği ve bazı cihazlara İsrailli Candiru casus yazılımının bulaştırılmasına yardımcı olduğu belirlendi. Kanada merkezli siber güvenlik araştırma kuruluşu Citizen Lab ile New York merkezli reklam güvenliği şirketi Confiant araştırmacılarının bulguları, reklam altyapısının gözetleme amacıyla kullanılabildiğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre Discover-Tech'in reklamları, farklı iş ortakları aracılığıyla 120 binden fazla internet sitesinde ve 75 binden fazla mobil uygulamada gösterildi. Bu yöntemle dünya genelinde günde en az 10 milyon reklam gösterimi yapıldığı tahmin ediliyor.
TIKLAMAYA BİLE GEREK KALMIYOR
Saldırının en dikkat çekici yönü, kullanıcıların herhangi bir bağlantıya tıklamasına veya dosya indirmesine gerek kalmaması. Reklamın bir internet sitesinde yüklenmesi ya da reklam gösteren bir uygulamanın kullanılması, hedefin takip edilmesi için yeterli olabiliyor.
NATO VE BM AĞLARINA KADAR SIZDI
Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, konuyu köşesine taşıyarak reklamlar üzerinden yürütülen gözetlemenin ulaştığı boyuta dikkat çekti. Tezel, casus yazılımlı reklamların NATO ve Birleşmiş Milletler ağlarına kadar uzandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu casus yazılımlı reklamlar NATO ve BM ağlarına da uzanmış. Yani adamlar müttefik ülke falan dinlemeden her yere sızıyor."
"BİR DE KEŞFEDİLMEYENLER VAR!"
Reklamların kullanıcılar farkına varmadan gözetleme amacıyla kullanılabilmesinin ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayan Tezel, ortaya çıkarılan yazılımların buzdağının yalnızca görünen kısmı olabileceğine işaret etti.
Tezel, internet kullanıcılarının herhangi bir sayfaya girdiklerinde karşılarına çıkan reklamlar üzerinden dahi takip edilebileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"İnternette herhangi bir sayfaya girdiğinizde hiçbir yere tıklamasanız bile otomatik açılan reklamlardan sızan casus yazılımla herkesi takip edebiliyorlar. Daha da kötüsü bunlar sadece ortaya çıkan casus yazılımlar. Bir de keşfedilmeyenler var!"
"İSRAİL'İN TAKİBİNDEN KURTULMANIN TEK YOLU SIFIR İNTERNET"
Casus yazılım riskinin yalnızca belirli cihazlarla sınırlı olmayabileceğine dikkat çeken Tezel, pahalı telefon ve bilgisayarların yanı sıra antivirüs programları ve reklam engelleyicilerin de kullanıcıları her türlü takip riskinden kesin olarak koruyamayacağını söyledi.
Tezel, yazısında gözetleme faaliyetlerinin günlük yaşamın her alanına uzanabildiğini belirterek değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"İsrail'in takibinden kurtulmanın tek yolu sıfır internet ve cep telefonu bağlantısı! Bu, insanların normal günlük hayatının her alanına sızan casusluk faaliyetlerini başka bir ülke yapsaydı ortalığı ayağa kaldırırlardı."