"İnternette herhangi bir sayfaya girdiğinizde hiçbir yere tıklamasanız bile otomatik açılan reklamlardan sızan casus yazılımla herkesi takip edebiliyorlar. Daha da kötüsü bunlar sadece ortaya çıkan casus yazılımlar. Bir de keşfedilmeyenler var!"

"İSRAİL'İN TAKİBİNDEN KURTULMANIN TEK YOLU SIFIR İNTERNET"

Casus yazılım riskinin yalnızca belirli cihazlarla sınırlı olmayabileceğine dikkat çeken Tezel, pahalı telefon ve bilgisayarların yanı sıra antivirüs programları ve reklam engelleyicilerin de kullanıcıları her türlü takip riskinden kesin olarak koruyamayacağını söyledi.