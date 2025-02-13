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Süper Lig Portekiz’i bile solladı!

58 transferin yaşandığı Süper Lig, 76 milyon Euro ile Avrupa’nın en çok harcama yapan 6. ligi olurken, İspanya ve Portekiz’i bile solladı. 19 kulübümüz sadece 24 milyon Euro’luk kazanç elde ettiği için Süper Lig en fazla zarar eden ligler arasında 2. sırada yer aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Süper Lig Portekiz’i bile solladı!

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    Süper Lig'de ara transfer penceresi önceki gece kapanırken, kulüplerimiz yine çok hareketli bir dönemi geride bıraktı. Adana Demirspor, Kayserispor, Antalyaspor ve Hatayspor dışındaki 15 kulübümüz kadrolarını en az 1 futbolcu ile takviye ederken, toplam 58 transfer yapıldı.

    GALATASARAY ZİRVEDE
    Kulüplerimiz bonservis ve kira bedeli olarak kasasından tam 76 milyon Euro çıkarırken, Galatasaray 27.4 milyon Euro ile ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe 18.1 milyon Euro, Trabzonspor 13.4 milyon Euro, Beşiktaş ise 7 milyon Euro harcadı.

    Süper Lig 76 milyon Euro'luk harcama ile Avrupa'nın en cömert 6. ligi oldu. İspanya ve Portekiz'i bile sollayan ligimizde kulüpler buna karşın yalnızca 24 milyon Euro'luk gelir elde edebildi. Bilançosu eksi 52 milyon Euro olan Süper Lig böylece bu alanda en kötü durumdaki 2. lig oldu.

    EN PAHALISI CARLOS
    Fenerbahçe'nin A.Villa'dan aldığı Diego Carlos 11.5 milyon Euro'luk bonservisi ile zirvede yer alırken, Brezilyalı stoperi Galatasaray'ın 8 milyon Euro'ya Genk'ten aldığı Carlos Cuesta izledi. Premier Lig yaz döneminde olduğu gibi ara transferde en fazla ödemenin yapıldığı lig olma unvanını kimseye kaptırmadı. Kulüpler tam 501 milyon Euro'luk transfer yaparken, İtalya Serie A, 230 milyon Euro ile ikinci sırada yer aldı.

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