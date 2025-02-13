Trabzon’un yıldızı Muhammed Cham: Kobe Bryant’tan etkilendim

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Cham, Avusturya'da yayımlanan Ballesterer dergisine röportaj verdi.

"Danimarka'da yalnızdım, ailemden uzaktım. O dönemde olgunlaşmam gerektiğini anladım ve herkesten daha çok çalışmaya başladım" diyen Cham, bu süreçte motivasyonunu artırmak için arkadaşının tavsiyesiyle kitap okumaya başladığını söyledi.

Kobe Bryant'ın "Mamba Mentality" çok etkilendiğini ve bunun antrenman disiplinini değiştirdiğini vurgulayan Cham, "İlk kitabım Kobe Bryant'ın 'Mamba Mentality' adlı kitabıydı. Bu bana çok yardımcı oldu. Antrenman sırasında çok daha motive oldum ve eve gitmek yerine antrenman sonrasında spor salonunda ekstra mesai yaptım" dedi.