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Trabzonspor Umut Güneş'i 2 milyon 300 bin Euro’ya Başakşehir’e sattı

Trabzonspor geçtiğimiz sezon sürpriz bir şekilde transferin son gününde kadrosuna kattığı Umut Güneş’i transferin son gününde aldığı rakam olan 2 milyon 300 bin Euro’ya Başakşehir’e sattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
Trabzonspor Umut Güneş’i 2 milyon 300 bin Euro’ya Başakşehir’e sattı

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    Trabzonspor'un Eyüpspor ile oynadığı maça ilk 11'de çıkan Umut Güneş, maç tamamlandıktan yaklaşık yarım saat sonra Başakşehir'e transfer oldu.

    Geçtiğimiz sezonun başında Alanyaspor'dan transferin son gününde 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Güneş, yine bir ara transfer döneminin son gününde bu kez Başakşehir'e alındığı rakam olan 2 milyon 300 bin Euro'ya satıldı.

    Umut son dönemde fazla forma şansı bulsa da bu sezon 15 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Trabzonspor, Umut'u Alanyaspor'dan aldığı rakama Başakşehir'e sattığı için bir sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı olan Alanyaspor'a her hangi bir bedel ödenmeyecek.

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