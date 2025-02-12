Trabzonspor Umut Güneş’i 2 milyon 300 bin Euro’ya Başakşehir’e sattı

Trabzonspor'un Eyüpspor ile oynadığı maça ilk 11'de çıkan Umut Güneş, maç tamamlandıktan yaklaşık yarım saat sonra Başakşehir'e transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonun başında Alanyaspor'dan transferin son gününde 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Güneş, yine bir ara transfer döneminin son gününde bu kez Başakşehir'e alındığı rakam olan 2 milyon 300 bin Euro'ya satıldı.

Umut son dönemde fazla forma şansı bulsa da bu sezon 15 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Trabzonspor, Umut'u Alanyaspor'dan aldığı rakama Başakşehir'e sattığı için bir sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı olan Alanyaspor'a her hangi bir bedel ödenmeyecek.