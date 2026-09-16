İmamoğlu'na "sorun" olan kare! Mansur Yavaş'tan "50+1" şartı... Sağ koluyla mesajı verdi: Olmazsa siyaseti bırakırım
CHP - YENİ Parti hattındaki Mansur Yavaş krizine Silivri de müdahil oldu. Ekrem İmamoğlu, 9 Eylül'de Anıtkabir'e ve resepsiyona gitmeyen Yavaş'ın Külliye'de verdiği fotoğraf için "sorunlu" ve "sakıncalı" ifadelerini kullandı. CHP'den istifa etmeye ve bağımsız kalmaya hazırlanan Yavaş ise bombanın pimini çekti. Sağ kolu üzerinden "50+1 olmazsa ben yokum, siyaseti bırakırım" mesajı verdi. Nitekim, CHP'nin gelecek planlarında Mansur Yavaş yok. İmamoğlu tahakkümündeki YENİ Parti'de ise Özgür Özel adaylık zemini yokluyor.
Muhalefetteki "9 Eylül" krizi büyüyor...
ABB Başkanı Mansur Yavaş, eski ve "YENİ" CHP'nin kavgasını gerekçe göstererek istifa etmeye hazırlanırken, Silivri'den tansiyonu yükseltecek bir çıkış geldi.
İBB davasında yargılanan yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümündeki 9 Eylül resepsiyonuna katılmayıp Külliye'ye giden Yavaş'ı seçmenin önüne attı.
İMAMOĞLU'NUN "MANSUR YAVAŞ" SORUNU
Barış Terkoğlu'nun aktardığına göre, İmamoğlu "Bu görüşmenin tarihinde, zamanlamasında bir sorun var. Tam da 9 Eylül'de bu görüşmenin yapılmış olması sakıncalı. Çünkü bu tarih, sembolik olarak hem CHP hem de CHP'liler açısından önemli bir tarih. Bu fotoğrafa sıkıştırılmaması gereken bir tarih olduğunu düşünüyor" açıklamasında bulundu.
Bilindiği üzere Mansur Yavaş, CHP ile YENİ Parti arasındaki sert ayrışmada taraf olmayacağını açıklamıştı.
HEM CHP'YE HEM DE YENİ PARTİ'YE REST ÇEKTİ
ABB Başkanı son olarak "Tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini, belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim" diyerek CHP ve YENİ Parti'ye rest çekmişti.
"Gereğini yapmaktan imtina etmem" sözleriyle istifa kartını masaya sunmuştu.
MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK?
Peki, Mansur Yavaş bundan sonra ne yapacak?
Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Yavaş'ın Cemil Tugay'la aynı formülü uygulayacağı, yakın çevresine "Bağımsız kalacağız" dediği öğrenildi. Nitekim, istifa resti ve "Tavanda olan ayrılıklar beni ilgilendirmez" sözleriyle sergilenen tutum, bunun tezahürü olarak yorumlanıyor.
Yavaş'ın kurmay ekibine isnat edilen "Böyle giderse Mansur Bey belediye başkanlığını yapar ve siyaset defterini kapatır" açıklaması da kulisleri hareketlendirdi. Bunun üzerine fondaş İsmail Saymaz, "Muhalefet seçim planlarını Yavaş'sız yapmalı. Çünkü Yavaş, gelecek planları arasından cumhurbaşkanı adaylığını çıkarmış görünüyor" dedi.
MANSUR YAVAŞ MESAJI VERDİ: 50+1 OLMAZSA BEN YOKUM!
Nitekim, Yavaş en net mesajı sağ kolu üzerinden verdi ve "50+1 olmazsa ben yokum" dedi.
Mansur Yavaş'ın eski basın ve kampanya danışmanı Volkan Memduh Gültekin, SÖZCÜ TV'de "Eğer ki muhalefette bir bütünleşme olmazsa bir hayal kırıklığı gerçekleşecek, şimdiden görüyoruz. Yüzde 50+1'i bulmak için başka çare yok. Evet, eğer bu bütünleşme sağlanmazsa ben de Mansur Bey'in siyaseti bırakabileceği kanaatindeyim. Bunu net olarak söyleyeyim" açıklamasında bulundu.
CHP MANSUR YAVAŞ'I SİLDİ
Tüm bu tartışmaların gölgesinde CHP Genel Merkezi Mansur Yavaş'ın adaylığını rafa kaldırıp yerine yeni isimlere odaklandı.
Kılıçdaroğlu, 9 Eylül'deki kriz sonrası "Bizim için sadece belediye başkanı" dediği Yavaş'a "Adayımız sen değilsin" mesajı verdi.
TAKVİM AÇIKLIYOR: ŞARTLI PAZARLIK BOZULDU
Takvim.com.tr CHP-Yavaş hattında bozulan şartlı pazarlığın detaylarını günlerce öncesinden okurlarına aktardı.
Buna göre, Haziran 2026'da CHP'den Yavaş'a "Ayrışmanın parçası olma adayımız ol" teklifi yapıldı. Aynı zamanda "Ayrışacağız dersen CHP adaysız kalmaz" uyarısı gitti. Ancak Yavaş hem nalına hem mıhına vurup CHP ile YENİ Parti arasında denge aradı. Bunun üzerine CHP büyük kurultay öncesi rotayı yeni adaya kırdı.
3 ay önce Mansur Yavaş'a "şartlı adaylık" teklifi sunup "Ayrışacağız dersen CHP adaysız kalmaz" uyarısı yapan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de adaylarının Mansur Yavaş olmadığını ilan etti.
Adayın CHP üyesi olmadığını belirten Tekin, "Aday CHP üyesi değil ama CHP'li bir aileden geliyor." dedi.
Tekin, adayın nasıl bir profile sahip olması gerektiğine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Ekonomiyi bilen, Türkiye'ye umut verecek bir profile ihtiyacımız var. Ve o adayımız var." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu tahakkümündeki YENİ Parti'de ise Özgür Özel adaylık zemini yokluyor.
TAKVİM ÖZEL'İN PLANINI YAZMIŞTI
Özgür Özel'in muhalefet cephesinde yürüttüğü ve Takvim'in daha önce defalarca dikkat çektiği plan bu tabloda doğrulanıyor... Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özel, perde arkasında aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırlıyor. Özellikle İmamoğlu'nun şaibeli diploma dosyası ile yolsuzluk soruşturmaları kapsamında cezaevine girmesinin ardından bu plan belirgin bir şekilde görünür hale geldi. Yavaş'ı oyun dışına itmek maksadıyla cezaevindeki İmamoğlu'nun desteğini de arkasına alan Özel, gelinen noktada şartları kendi lehine olgunlaştırarak adım adım kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmeye hazırlanıyor.