MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK? Peki, Mansur Yavaş bundan sonra ne yapacak? Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Yavaş'ın Cemil Tugay'la aynı formülü uygulayacağı, yakın çevresine "Bağımsız kalacağız" dediği öğrenildi. Nitekim, istifa resti ve "Tavanda olan ayrılıklar beni ilgilendirmez" sözleriyle sergilenen tutum, bunun tezahürü olarak yorumlanıyor. Yavaş'ın kurmay ekibine isnat edilen "Böyle giderse Mansur Bey belediye başkanlığını yapar ve siyaset defterini kapatır" açıklaması da kulisleri hareketlendirdi. Bunun üzerine fondaş İsmail Saymaz, "Muhalefet seçim planlarını Yavaş'sız yapmalı. Çünkü Yavaş, gelecek planları arasından cumhurbaşkanı adaylığını çıkarmış görünüyor" dedi.

Kulis: Mansur Yavaş yakın çevresine ne dedi? Ne CHP ne YENİ Parti: İstifa iddiası

Mansur Yavaş sağ kolu üzerinden mesajı verdi: 50+1 olmazsa siyaseti bırakırım MANSUR YAVAŞ MESAJI VERDİ: 50+1 OLMAZSA BEN YOKUM! Nitekim, Yavaş en net mesajı sağ kolu üzerinden verdi ve "50+1 olmazsa ben yokum" dedi. Mansur Yavaş'ın eski basın ve kampanya danışmanı Volkan Memduh Gültekin, SÖZCÜ TV'de "Eğer ki muhalefette bir bütünleşme olmazsa bir hayal kırıklığı gerçekleşecek, şimdiden görüyoruz. Yüzde 50+1'i bulmak için başka çare yok. Evet, eğer bu bütünleşme sağlanmazsa ben de Mansur Bey'in siyaseti bırakabileceği kanaatindeyim. Bunu net olarak söyleyeyim" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı sildi: Bizim için sadece belediye başkanı



CHP MANSUR YAVAŞ'I SİLDİ



Tüm bu tartışmaların gölgesinde CHP Genel Merkezi Mansur Yavaş'ın adaylığını rafa kaldırıp yerine yeni isimlere odaklandı.



Kılıçdaroğlu, 9 Eylül'deki kriz sonrası "Bizim için sadece belediye başkanı" dediği Yavaş'a "Adayımız sen değilsin" mesajı verdi.



TAKVİM AÇIKLIYOR: ŞARTLI PAZARLIK BOZULDU



Takvim.com.tr CHP-Yavaş hattında bozulan şartlı pazarlığın detaylarını günlerce öncesinden okurlarına aktardı.



Buna göre, Haziran 2026'da CHP'den Yavaş'a "Ayrışmanın parçası olma adayımız ol" teklifi yapıldı. Aynı zamanda "Ayrışacağız dersen CHP adaysız kalmaz" uyarısı gitti. Ancak Yavaş hem nalına hem mıhına vurup CHP ile YENİ Parti arasında denge aradı. Bunun üzerine CHP büyük kurultay öncesi rotayı yeni adaya kırdı.