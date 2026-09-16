Sarı-lacivertliler, yüzde 50 ve üzerinde topa sahip olduğu 3 lig maçından da galibiyet çıkaramadı.

Bu sezon ise aynı bağlantı ilk 5 haftada kurulamadı.

Gaziantep deplasmanında ise yüzde 68 topa sahip olmasına rağmen karşılaşma 0-0 sona erdi.

Gençlerbirliği karşısında yüzde 71 topa sahip olan Fenerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrılırken, Beşiktaş derbisinde yüzde 50'lik oranla oynayıp yine 2-1 kaybetti.

2023-24 sezonunda Ferdi Kadıoğlu, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi oyuncular, topa sahip olunan bölümlerde teknik kapasiteleri ve oyun zekalarıyla hücum aksiyonlarının şekillenmesinde önemli rol oynadı.

İki sezon arasındaki farkın önemli nedenlerinden biri kadronun yapısındaki değişim olarak öne çıkıyor.



Bu sezon ise transferlerle birlikte daha farklı bir kadro ortaya çıktı.

Asensio'nun sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yer alan oyuncular arasında Ake ve Greenwood dışında topu etkili kullanma, pozisyon üretme ve hücumda fark yaratma konusunda benzer özellikleri öne çıkan oyuncu sayısının azalması, Fenerbahçe'nin topa sahip olduğu halde istediği hücum etkinliğini yakalayamamasında belirleyici faktörlerden biri oldu.