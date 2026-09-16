Fenerbahçe'de sorunlar bitmiyor! Şoke eden detay
Aziz Yıldırım’ın 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle başkanlığa dönmesinin ardından takımın başına geçen İsmail Kartal, ligde ilk 5 haftada beklenen başlangıcı yapamadı. Fenerbahçe 7 puanda kalırken, özellikle topa sahip olma ile skor üretimi arasındaki fark ve ikinci yarılardaki gol sorunu öne çıktı. İşte o rakamlar ve kötü gidişin ardındaki neden...
Aziz Yıldırım'ın 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Fenerbahçe'de hedef doğrudan şampiyonluk olarak belirlendi.
Takım, 2023-24 sezonunda 99 puan toplayarak şampiyonluk yarışını son haftalara kadar sürdüren İsmail Kartal'a emanet edildi.
Ancak ligde geride kalan ilk 5 haftada ortaya çıkan tablo, önceki dönemin aksine sonuçların beklentilerin altında kaldığını gösterdi.
Sarı-lacivertliler 5 maçta 7 puan toplarken, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
TOPA SAHİP OLMAK SONUÇ GETİRMEDİ
Fenerbahçe, 99 puan topladığı 2023-24 sezonunda 38 maçta ortalama yüzde 57 topa sahip olmuştu.
İsmail Kartal'ın o dönemki takımı, yüzde 50 ve üzerinde topa sahip olduğu 29 karşılaşmanın 24'ünü kazanırken 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Bu tablo, topa sahip olma oranının Fenerbahçe'nin oyununda skor üretimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
Bu sezon ise aynı bağlantı ilk 5 haftada kurulamadı.
Sarı-lacivertliler, yüzde 50 ve üzerinde topa sahip olduğu 3 lig maçından da galibiyet çıkaramadı.
Gençlerbirliği karşısında yüzde 71 topa sahip olan Fenerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrılırken, Beşiktaş derbisinde yüzde 50'lik oranla oynayıp yine 2-1 kaybetti.
Gaziantep deplasmanında ise yüzde 68 topa sahip olmasına rağmen karşılaşma 0-0 sona erdi.
KADRODAKİ TEKNİK KAPASİTE FARKI
İki sezon arasındaki farkın önemli nedenlerinden biri kadronun yapısındaki değişim olarak öne çıkıyor.
2023-24 sezonunda Ferdi Kadıoğlu, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi oyuncular, topa sahip olunan bölümlerde teknik kapasiteleri ve oyun zekalarıyla hücum aksiyonlarının şekillenmesinde önemli rol oynadı.
Bu sezon ise transferlerle birlikte daha farklı bir kadro ortaya çıktı.
Asensio'nun sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yer alan oyuncular arasında Ake ve Greenwood dışında topu etkili kullanma, pozisyon üretme ve hücumda fark yaratma konusunda benzer özellikleri öne çıkan oyuncu sayısının azalması, Fenerbahçe'nin topa sahip olduğu halde istediği hücum etkinliğini yakalayamamasında belirleyici faktörlerden biri oldu.
86 ŞUTTAN SADECE 8 GOL
Fenerbahçe'nin ilk 5 haftadaki gol istatistikleri de hücumdaki verimlilik problemini ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler 5 maçta 8 gol atarak maç başına 1.6 gol ortalaması yakaladı. Ancak şutların gole dönüşme oranı düşük kaldı.
Fenerbahçe ceza sahası içerisinden 64 şut çekerken bunların yalnızca 8'i gol oldu.
Ceza sahası dışından kullanılan 22 şutta ise fileler havalanmadı.
Böylece toplam 86 şuttan 8 gol çıktı ve şut başına gol oranı 0.093 seviyesinde kaldı.
ŞOKE EDEN DETAY: 50. DAKİKADAN SONRA GOL YOK
Fenerbahçe'nin ilk 5 haftada yaşadığı bir diğer sorun ise maçların ikinci bölümlerinde skor üretilememesi oldu.
Sarı-lacivertliler ligde 50. dakikadan sonra henüz gol atamadı.
Takımın bu sezon ligde kaydettiği en geç goller 49. dakikada geldi.
Konyaspor karşısında Greenwood, Samsunspor karşılaşmasında ise Oğuz Aydın 49. dakikada gol buldu.
Bu istatistik, sezon öncesinde kadronun yaş ortalaması üzerinden yapılan değerlendirmeler açısından da önemli bir veri oluşturdu.
Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda attığı 99 golün 48'ini 50. dakika ve sonrasında kaydetmişti.
İlk 5 haftadaki tablo ise bu açıdan önceki sezondan belirgin biçimde ayrılıyor.