Bahçeli: Adayımız Erdoğan üçüncü hilali de tamamlayacak... Erken değil 'yenileme' seçimi! Öcalan'a villa yok
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayının bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı. Bahçeli, Erdoğan’ın 2018 ile 2023 seçimlerini kazanarak üç hilalin ikisini tamamladığını, üçüncü hilalin de tamamlanacağını ifade etti. İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan için villa inşa edildiği yönündeki iddialara da cevap veren Bahçeli, ortada villa olmadığını, cezaevi yerleşkesi içinde 250 metrekarelik konut yapıldığını bildirdi. Bahçeli, dış politikada tavizsiz duruşun sürdüğünü dile getirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, İmralı Adası'ndaki yapılaşma iddiaları ve dış politikadaki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
ERKEN SEÇİM DEĞİL YENİLEME
Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri Bahçeli, erken seçim iddialarına değindi. Bahçeli, "Türkiye'de seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak" diyen Bahçeli, seçimlerin daha önce yapılması ihtimalinin ise 'erken seçim' değil, Anayasa'daki ifadeyle "seçimlerin yenilenmesi" olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.
ADAYIMIZ ERDOĞAN
Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin partisinin duruşunu netleştirdi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayının değişmediğini vurguladı.
Erdoğan'ın üçüncü dönemde de görev alarak üç hilali tamamlayacağını kaydeden Bahçeli, "Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak." diye konuştu.
'ÖCALAN'A VİLLA YOK'
Geçtiğimiz hafta gazeteci Nagehan Alçı'nın gündeme getirdiği İmralı Adası'nda ev inşa edildiği yönündeki iddialara değinen Bahçeli, konunun kamuoyunda yanlış yorumlandığına dikkat çekti.
Muhalefetin algı operasyonlarına cevap veren Bahçeli, PKK'nın silah bırakması amacıyla oluşturulan yerleşkeyi lüks yapı gibi gösterenlere tepki göstererek, "Hanımefendinin aktardıklarından birileri villa yorumu çıkardılar, 'villa' diye bir şey yok. Hapishane içerisinde 250 metrekarelik konut yapıldı. Zaten etrafı denizle çevrili. Öcalan'ın yaşı da ilerledi, orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajları aktarsın. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.
MEİS ADASI GÖRÜNTÜSÜ KABUL EDİLEMEZ
Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Yunanistan ile yaşanan gerilimlere değindi.
Yunan Başbakan Miçotakis'in Meis Adası'ndan askerlerle verdiği görüntünün kabul edilemez olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye'nin yürüttüğü politikanın tavizsiz şekilde hukuk zemininde ilerlediğini, gerekenlerin yapılacağını aktardı.
Terörsüz Türkiye hedefine yönelik adımları da değerlendiren Bahçeli, "barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü" teklifinin halen geçerli olduğunu bildirdi.