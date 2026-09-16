Bahçeli: Adayımız Erdoğan üçüncü hilali de tamamlayacak... Erken değil 'yenileme' seçimi! Öcalan'a villa yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, İmralı Adası'ndaki yapılaşma iddiaları ve dış politikadaki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. ERKEN SEÇİM DEĞİL YENİLEME Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri Bahçeli, erken seçim iddialarına değindi. Bahçeli, "Türkiye'de seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak" diyen Bahçeli, seçimlerin daha önce yapılması ihtimalinin ise 'erken seçim' değil, Anayasa'daki ifadeyle "seçimlerin yenilenmesi" olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

ADAYIMIZ ERDOĞAN Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin partisinin duruşunu netleştirdi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayının değişmediğini vurguladı. Erdoğan'ın üçüncü dönemde de görev alarak üç hilali tamamlayacağını kaydeden Bahçeli, "Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak." diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığını kesin ifadelerle destekleyen Bahçeli, 2018 ile 2023 seçim zaferlerini hatırlatarak üçüncü dönemin de kazanılacağına inandığını söyledi.