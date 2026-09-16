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Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanıyor: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık edecek

Finansal İstikrar Komitesi, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın saat 08.00’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacak. Komite son olarak 14 Eylül’de bir araya gelmiş, toplantıda dünya ve Türkiye ekonomisindeki makroekonomik gelişmeler ile finansal piyasalardaki güncel durum ele alınmıştı.

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Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanıyor: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık edecek

Finansal İstikrar Komitesi yarın toplanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konu hakkında yaptığı açıklamasında "Finansal İstikrar Komitesi, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08:00'de toplanacaktır" ifadeleri yer aldı.

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EN SON 14 EYLÜL'DE TOPLANMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Finansal İstikrar Komitesi, 14 Eylül 2026'da Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda dünya ve Türkiye ekonomisindeki makroekonomik gelişmeler ele alınırken, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Bakanlık açıklamasında, komitenin sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olan finansal istikrarın korunması amacıyla çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla sürdürdüğü belirtildi.

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Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Ekonomi

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