AK Parti döneminde alt yapısı ve kamulaştırmaları tamamlanarak %80 fiziki gerçekleşme oranına ulaştırılan dev yatırım, Mansur Yavaş yönetimi döneminde geçen 7 yıla rağmen bitirilemedi.

Ankara 'da Protokol Yolu'ndaki yoğunluğu azaltmak, Esenboğa Havalimanı ile İvedik OSTİM aksı arasında kesintisiz ulaşım sağlamak amacıyla 2016'da yapımına başlanan alternatif bulvar projesi kaderine terk edildi.

Esenboğa'dan Kahramankazan ve OSTİM güzergahına uzanan kritik hat, Ankara trafiğine nefes aldıracak ana arterlerden biri olarak planlanmıştı. Projenin büyük bölümü tamamlanmış olmasına rağmen geriye kalan etabın açılmaması nedeniyle milyonlarca liralık altyapı yatırımı çürümeye bırakıldı. Alternatif güzergahın devreye alınamaması, Protokol Yolu'nu kullanan sürücülere zaman ve yakıt kaybı olarak yansıyor.

KONU ABB MECLİSİ GÜNDEMİNE TAŞINDI

Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre, yıllardır tamamlanamayan yolun durumunu AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Fatih Ünal meclis gündemine taşıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına yazılı soru önergesi sunan Ünal, Yavaş yönetimine şu soruyu yöneltti:

"Keçiören Bağlum'daki 50 metrelik yolun birçok kereler söz verilmiş olmasına rağmen niye bitirilemediğinin tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesini arz ederim."

Sürücüler ve bölge sakinleri, büyük kısmı zaten hazır olan altyapı yatırımının daha fazla bekletilmeden trafiğe açılmasını talep ediyor.