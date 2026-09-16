Özgür Özel'den bile bile lades! 2 defa uyarıldı, tınlamadı... Yargıtay kapıyı çalınca pazarlığa oturdu: Partileri birleştirelim
İki ay önce CHP'yi bölerek kurulan YENİ Parti, şimdilerde tabela krizi yaşıyor. Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine Yargıtay’dan YENİ Parti’ye ‘Adınızı değiştirin’ tebligatı gitti. Bu süreçte Özgür Özel, "Bile bile lades" dedi. Çünkü Özel'in "Bu ismi kullanma mahkemelik olursun" diye iki kez uyarıldığı ancak umursamadığı ortaya çıktı. Yargıtay'ın tebligatı sonrası ise etekler tutuştu. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlığın detaylarına Takvim.com.tr ulaştı. Özel'in 3 saat baş başa görüştüğü Öztürk Yılmaz'a "Partileri birleştirelim, ittifak yapalım" teklifi ile gittiği öğrenildi. Pazarlık bozulunca restleşmeler baş gösterdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından YENİ Parti yönetimine isim değişikliği yapılması yönünde tebligat gönderdi.
YENİ PARTİ KURULDU, 3 GÜN SONRA YARGITAY'A BAŞVURU YAPILDI
Süreç YENİ Parti'nin 24 Temmuz'da kurulmasından 3 gün sonra başladı. Yenilik Partisi'nin "YENİ Parti ismini değiştirmeli" talebini değerlendiren Yargıtay, 12 Ağustos'ta Özel ve kurmaylarına 2 sayfalık bir yazı gönderdi.
Mezkur yazıda "partilerin isim, amblem, rumuz, rozet ve benzeri işaretlerinin aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka partice kullanılmayacağı" vurgulandı.
YENİ Parti'nin Yenilik Partisi ile benzerlik gösterdiği belirtilerek şöyle denildi:
"Partinizin ismi, Yenilik Partisi'nin ismi ile iltibasa sebebiyet verecek şekilde benzerlik göstermektedir."
2024'TE YENİ PARTİ İSMİNE İZİN VERİLMEMİŞTİ
Bilindiği üzere 19 Aralık 2024'te YENİ Parti adıyla başka bir parti kuruldu. Yenilik Partisi ile benzerliği nedeniyle 7 Ocak 2025'te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yazı yazılan partinin adı Yükselen Türkiye Partisi diye değiştirildi.
"ÖZGÜR ÖZEL VE KURMAYLARINI UYARDIM BİZİ DİNLEMEDİLER"
Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka, Özgür Özel'i ve kurmaylarını "YENİ Parti adını kullanmayın, mahkemelik olursunuz" diye uyardığını ancak umursanmadığını açıkladı.
Sucuka şu ifadeleri kullandı:
Özgür Özel Yeni Parti adıyla partisini kuracağını duyduğum zaman onlara haber gönderdim. Birkaç koldan onlara bu haber iletildi. Çok önemsemediler. Yeni Parti adıyla başvurduklarında kendilerine bu ismin verileceğini düşündüler herhalde. Bu aşamada bürokratik sorunlar yaşayacaklarını, bize evet demeyen Yargıtay'ın onlara evet demeyeceğini belirterek paylaşımlarda bulundum. Yargıtay sürecini ben onlara anlattım, genel başkan yardımcılarının haberi vardı, umursamadılar.
ÖZTÜRK YILMAZ: ZAMANINDA ÖZGÜR ÖZEL'İ UYARDIM
Nitekim, aynı uyarı bizzat Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz tarafından da yapıldı.
"Zamanında Özgür Özel'i uyardım, beni dinlemediler" diyen Yılmaz, yaptığı uyarılar dinlenmeyince Yargıtay'a başvurduğunu açıkladı.
YENİ - YENİLİK HATTINDA 6 GİZLİ GÖRÜŞME: ÖZEL VE YILMAZ'DAN 3 SAATLİK BULUŞMA
Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Yargıtay'ın tebligatı sonrası YENİ Parti panikle Yenilik Partisi'nin kapısını çaldı, uzlaşı zemini aradı.
Özel'in Öztürk Yılmaz'la baş başa 3 saatlik bir görüşme yaptığı öğrenilirken, Yenilik Partisi ile Yeni Parti kurmayları 6 kez buluştuğu ifade edildi.
KAPALI KAPILAR ARDINDAN PAZARLIK: PARTİLERİ BİRLEŞTİRELİM
Görüşmelerde kapalı kapılar ardından yapılan pazarlıklar ise deşifre oldu.
Buna göre, Özgür Özel, Öztürk Yılmaz'a "Partileri birleştirelim, ittifak yapalım" teklifi ile gitti.
Nitekim bu durumu doğrulayan açıklama Yılmaz'dan geldi.
Yenilik Partisi lideri, "Partilerin birleşmesi, ittifak durumları gibi tüm bu konular, bir birleşmede ne ele alınabilirse, bunlar görüşüldü. Son görüşmede bir yol haritası ilettik. Yol haritası çerçevesinde de 15 gün içerisinde isim konusu çözülecek, 15 gün içerisinde seçime girme yeterlilikleri yok, o konu çözülecek ve toplumsal muhalefetin birleştirilmesi konusu çözülecek. Bu çok avantajlı bir öneriydi onlar için de" açıklamasında bulundu.
REST: YA ADAM GİBİ GELİRSİNİZ YA AYM'YE GİDERSİNİZ!
Yılmaz daha sonra katıldığı SÖZCÜ TV yayınında Özgür Özel'e "Ya adam gibi gelirsiniz konuşuruz istemiyorsan Anayasa Mahkemesi dahil nereye gidersen git" diyerek rest çekti.
"ESKİ CHP ALIŞKANLIĞI"
YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyecekleri şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Yılmaz, "Yorum yapmayayım. Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Her defasında Anayasa Mahkemesi'ne gidip hüsran olduktan sonra milleti suçlamak, oraya buraya şey yapmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler. Halka yüklemesinler, kurumlara yüklemesinler" şeklinde konuştu.
AYM KARARINI BEKLEYECEKLER
Bu noktada Özgür Özel ve YENİ Parti, AYM'nin vereceği kararı bekleme kararı aldı. YENİ Parti'nin önceki günkü MYK'sında bu görüş çıktı.
Böylelikle iki ay önce kurulan Yeni Parti, aylar boyunca sürecek bir krizle karşı karşıya kaldı.
Olası bir değişiklik durumunda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki ismin "Değişim Partisi" olduğu öğrenildi.