Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, ʺZamanında Özgür Özel'i uyardım ama beni dinlemediʺ dedi ÖZTÜRK YILMAZ: ZAMANINDA ÖZGÜR ÖZEL'İ UYARDIM Nitekim, aynı uyarı bizzat Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz tarafından da yapıldı. "Zamanında Özgür Özel'i uyardım, beni dinlemediler" diyen Yılmaz, yaptığı uyarılar dinlenmeyince Yargıtay'a başvurduğunu açıkladı.

Özgür Özel'in Öztürk Yılmaz'la baş başa 3 saat görüştüğü öğrenildi YENİ - YENİLİK HATTINDA 6 GİZLİ GÖRÜŞME: ÖZEL VE YILMAZ'DAN 3 SAATLİK BULUŞMA Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre, Yargıtay'ın tebligatı sonrası YENİ Parti panikle Yenilik Partisi'nin kapısını çaldı, uzlaşı zemini aradı. Özel'in Öztürk Yılmaz'la baş başa 3 saatlik bir görüşme yaptığı öğrenilirken, Yenilik Partisi ile Yeni Parti kurmayları 6 kez buluştuğu ifade edildi.

Özgür Özel-Öztürk Yılmaz görüşmesinde ʺPartileri birleştirelim, ittifak yapalımʺ teklifi masaya geldi



KAPALI KAPILAR ARDINDAN PAZARLIK: PARTİLERİ BİRLEŞTİRELİM



Görüşmelerde kapalı kapılar ardından yapılan pazarlıklar ise deşifre oldu.



Buna göre, Özgür Özel, Öztürk Yılmaz'a "Partileri birleştirelim, ittifak yapalım" teklifi ile gitti.



Nitekim bu durumu doğrulayan açıklama Yılmaz'dan geldi.

Yenilik Partisi lideri, "Partilerin birleşmesi, ittifak durumları gibi tüm bu konular, bir birleşmede ne ele alınabilirse, bunlar görüşüldü. Son görüşmede bir yol haritası ilettik. Yol haritası çerçevesinde de 15 gün içerisinde isim konusu çözülecek, 15 gün içerisinde seçime girme yeterlilikleri yok, o konu çözülecek ve toplumsal muhalefetin birleştirilmesi konusu çözülecek. Bu çok avantajlı bir öneriydi onlar için de" açıklamasında bulundu.