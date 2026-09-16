Sakatlığı bulunan Leandro Trossard Olimpik Marsilya karşısında forma giymeyecek. ORKUN KÖKÇÜ İÇİN SON KONTROL Siyah-beyazlılarda bir diğer soru işareti ise Orkun Kökçü'nün sağlık durumu. Antrenmanın ardından ayak parmağında problem yaşayan Beşiktaş kaptanının durumu yapılacak kontrollerin ardından kesinlik kazanacak. Orkun Kökçü'nün probleminin devam etmesi ve karşılaşmada görev yapamaması halinde Vincenzo Italiano'nun orta sahada Wilfred Ndidi'yi ilk 11'e dahil etmesi bekleniyor. Bu nedenle Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki orta saha kurgusunu Orkun'un sağlık durumu belirleyecek.

Trossard'ın yokluğunda genç futbolcu İlhan Fakılı'nın ilk 11'de görev alması bekleniyor. VLAHOVIC YENİDEN FORMASINA KAVUŞACAK Beşiktaş'ın hücum hattında Dusan Vlahovic'in yeniden görev alması bekleniyor. Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı 1 maçlık ceza nedeniyle Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda yer alamayan Sırp santrfor, Marsilya mücadelesiyle formasına kavuşacak. Bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 4 gol atan Vlahovic, Italiano'nun Fransız ekibine karşı gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olacak. Orkun Kökçü'nün forma giyip giyemeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Milli futbolcunun oynayamaması halinde Ndidi'nin 11'e girmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sağlık durumu kritik karşılaşma öncesinde yakından takip ediliyor. BEŞİKTAŞ EVİNDE KAYIPSIZ Beşiktaş bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde Tüpraş Stadı'nda oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazandı. Siyah-beyazlılar Avrupa'da Midtjylland'ı 1-0, Hradec Kralove'u 1-0 ve Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederken Süper Lig'de Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yi 6-2 ve Erzurumspor FK'yi 3-0 yendi. İç sahada oynadığı 6 maçta 15 gol atan Beşiktaş, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.