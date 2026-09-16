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Beşiktaş'ta kritik tercihler! Marsilya maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yerine İlhan Fakılı'nın forma giymesi bekleniyor. Ayak parmağındaki problemi devam eden Orkun Kökçü'nün oynayamaması halinde ise orta sahada Wilfred Ndidi görev yapabilir. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

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Beşiktaş'ta kritik tercihler! Marsilya maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başlamak isteyen Beşiktaş, 17 Eylül Perşembe günü Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sahaya süreceği ilk 11 de büyük ölçüde şekillendi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NE 3 PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde üç eleme turunu geçerek lig aşamasına kalan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde Olimpik Marsilya'yı Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak.

17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, güçlü rakibini mağlup ederek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda Vincenzo Italiano, yakaladığı performansla taraftarlarını umutlandırıyorSiyah-beyazlılarda Vincenzo Italiano, yakaladığı performansla taraftarlarını umutlandırıyor

TROSSARD'IN YERİNE İLHAN FAKILI

Marsilya karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ın ilk 11'indeki en önemli değişikliklerden birinin hücum hattında yapılması bekleniyor.

Sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın Fransız temsilcisine karşı forma giymesi beklenmezken, Vincenzo Italiano'nun Belçikalı yıldızın yerine İlhan Fakılı'ya görev vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Genç futbolcu böylece Marsilya karşılaşmasına ilk 11'de başlayabilir.

Sakatlığı bulunan Leandro Trossard Olimpik Marsilya karşısında forma giymeyecek.Sakatlığı bulunan Leandro Trossard Olimpik Marsilya karşısında forma giymeyecek.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN SON KONTROL

Siyah-beyazlılarda bir diğer soru işareti ise Orkun Kökçü'nün sağlık durumu.

Antrenmanın ardından ayak parmağında problem yaşayan Beşiktaş kaptanının durumu yapılacak kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.

Orkun Kökçü'nün probleminin devam etmesi ve karşılaşmada görev yapamaması halinde Vincenzo Italiano'nun orta sahada Wilfred Ndidi'yi ilk 11'e dahil etmesi bekleniyor.

Bu nedenle Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki orta saha kurgusunu Orkun'un sağlık durumu belirleyecek.

Trossard'ın yokluğunda genç futbolcu İlhan Fakılı'nın ilk 11'de görev alması bekleniyor.Trossard'ın yokluğunda genç futbolcu İlhan Fakılı'nın ilk 11'de görev alması bekleniyor.

VLAHOVIC YENİDEN FORMASINA KAVUŞACAK

Beşiktaş'ın hücum hattında Dusan Vlahovic'in yeniden görev alması bekleniyor.

Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı 1 maçlık ceza nedeniyle Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda yer alamayan Sırp santrfor, Marsilya mücadelesiyle formasına kavuşacak.

Bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 4 gol atan Vlahovic, Italiano'nun Fransız ekibine karşı gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olacak.

Orkun Kökçü'nün forma giyip giyemeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Milli futbolcunun oynayamaması halinde Ndidi'nin 11'e girmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sağlık durumu kritik karşılaşma öncesinde yakından takip ediliyor.Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sağlık durumu kritik karşılaşma öncesinde yakından takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAYIPSIZ

Beşiktaş bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde Tüpraş Stadı'nda oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Siyah-beyazlılar Avrupa'da Midtjylland'ı 1-0, Hradec Kralove'u 1-0 ve Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederken Süper Lig'de Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yi 6-2 ve Erzurumspor FK'yi 3-0 yendi.

İç sahada oynadığı 6 maçta 15 gol atan Beşiktaş, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Cezası nedeniyle Erzurumspor FK maçında oynayamayan Dusan Vlahovic, Marsilya karşılaşmasıyla formasına dönmeye hazırlanıyor.Cezası nedeniyle Erzurumspor FK maçında oynayamayan Dusan Vlahovic, Marsilya karşılaşmasıyla formasına dönmeye hazırlanıyor.

AVRUPA'DA 6 MAÇTA 5 GALİBİYET

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına üç eleme turunu geçerek ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanırken yalnızca bir kez mağlup oldu. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 8 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.

Olimpik Marsilya karşılaşması aynı zamanda siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki 265. maçı olacak.

Bu sezon 5 maçta 4 gol atan Vlahovic, Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki önemli hücum silahlarından biri olacak.Bu sezon 5 maçta 4 gol atan Vlahovic, Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki önemli hücum silahlarından biri olacak.

BEŞİKTAŞ'IN MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic

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