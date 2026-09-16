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Kutsal topraklara alçak saldırı! Türkiye'den ilk tepki geldi: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını sert bir dille kınadı. Türkiye, kutsal topraklara yönelik alçak provokasyona tepki gösterdi.

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Kutsal topraklara alçak saldırı! Türkiye'den ilk tepki geldi: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Suudi Arabistan, 15 Eylül Salı günü Kabe çevresinde çalan güvenlik alarmlarının Yemen'den gönderilen saldırı İHA'ları nedeniyle faaliyete sokulduğunu ve Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine yönelik desteğini yineledi.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz.

Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

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