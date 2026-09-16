Suudi Arabistan, 15 Eylül Salı günü Kabe çevresinde çalan güvenlik alarmlarının Yemen'den gönderilen saldırı İHA'ları nedeniyle faaliyete sokulduğunu ve Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine yönelik desteğini yineledi.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz.

Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Husilerin Mekke saldırısına kınama