Yeni Parti'nin isim krizinin arkasında CHP mi var? Müslim Sarı Yenilik Partisi iddiasına yanıt verdi
CHP’den koparak kurulan Yeni Parti, isim krizinde köşeye sıkıştı. Yenilik Partisi’nin Yargıtay’a taşıdığı süreçte 3 saatlik görüşme, 6 ayrı temas ve birleşme–ittifak pazarlığı gündeme gelirken, bu kez CHP’nin de Yenilik Partisi ile temas kurduğu iddia edildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise perde arkası görüşme iddialarını reddetti.
CHP'den koparak kurulan Yeni Parti'nin isim krizinde yeni bir tartışma başladı. Yenilik Partisi'nin itirazıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına taşınan süreçte, taraflar arasındaki yoğun görüşme trafiğinin ardından bu kez CHP'nin Yenilik Partisi ile temas kurduğu iddiası gündeme geldi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından iddiayı reddetti. Sarı, CHP yönetiminden hiçbir ismin Yenilik Partisi ile resmi ya da gayriresmi görüşme yapmadığını söyledi.
İsim krizinde daha önce Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında yürütülen temasların ayrıntıları da ortaya çıkmıştı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Özgür Özel ile Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz yaklaşık 3 saat görüşürken, iki partinin kurmayları da 6 kez bir araya geldi. Görüşmelerde birleşme ve ittifak seçenekleri de masaya geldi.
1. TRAFİK: İSİM KRİZİ YARGITAY'A TAŞINDI
Yeni Parti'nin 24 Temmuz'da kurulmasının ardından parti ismi tartışma konusu oldu.
Yenilik Partisi, "Yeni" ve "Yenilik" ifadelerinin seçmen açısından karışıklığa yol açabileceğini savunarak 28 Temmuz'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Başvuruda Yeni Parti'nin adının değiştirilmesi talep edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra Yeni Parti yönetimine isim konusunda tebligat gönderdi.
Özgür Özel'in ise parti kurulmadan önce isim konusunda farklı kanallardan uyarıldığı ortaya çıktı.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Özel'e söz konusu ismin hukuki sorun oluşturabileceğini söylediğini açıkladı. Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka da daha önce aynı ismi kullanmak istediklerini ancak Yenilik Partisi'nin itirazı nedeniyle sonuç alamadıklarını belirterek Özel'in ekibine bu yönde bilgi gönderdiklerini anlattı.
UYARILARA RAĞMEN İSİMDEN VAZGEÇİLMEDİ
Yeni Parti yönetimi ise iki parti arasında Siyasi Partiler Kanunu kapsamında hukuken isim benzerliği bulunmadığını savunuyor.
Parti yönetiminin mevcut aşamada isim değişikliğine gitmeye sıcak bakmadığı, sürecin Anayasa Mahkemesine taşınması halinde nihai kararı bekleme eğiliminde olduğu bildirildi.
2. TRAFİK: 3 SAATLİK GÖRÜŞME, 6 AYRI TEMAS
İsim tartışması sürerken iki parti arasındaki görüşme trafiği de dikkat çekti.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Özgür Özel ile Öztürk Yılmaz yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni Parti ve Yenilik Partisi kurmayları da süreç boyunca 6 kez bir araya geldi.
Öztürk Yılmaz, görüşmelerin yalnızca isim meselesiyle sınırlı kalmadığını, iki parti arasında birleşme ve ittifak seçeneklerinin de konuşulduğunu açıkladı.
BİRLEŞME VE İTTİFAK MASADAYDI
Taraflar arasında farklı seçenekler değerlendirilmesine rağmen görüşmelerden uzlaşma çıkmadı. Yeni Parti mevcut ismini koruma tutumunu sürdürürken Yenilik Partisi de Yargıtay'a yaptığı başvurunun arkasında durdu.
3. TRAFİK: BU KEZ CHP'NİN ADI GÜNDEME GELDİ
Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki temasların ayrıntıları ortaya çıkarken bu kez CHP'nin adı gündeme geldi. Yenilik Partisi'nin isim itirazı sürecinde CHP yönetiminin partiyle temas kurduğu öne sürüldü. CHP MYK toplantısının ardından açıklama yapan Müslim Sarı'ya da söz konusu iddia soruldu.
Sarı, iddiayı reddederek CHP'nin hiçbir yöneticisinin Yenilik Partisi ile resmi ya da gayriresmi temas içinde olmadığını söyledi.
SARI: RESMİ YA DA GAYRİRESMİ GÖRÜŞME YOK
Sarı, söz konusu haberleri "hayretle" takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"CHP'nin hiçbir yöneticisi, resmi ya da gayriresmi biçimde Yenilik Partisi ile herhangi bir görüşme, temas içinde değildir."
CHP cephesi bu açıklamayla Yenilik Partisi ile perde arkasında temas yürüttüğü yönündeki iddiayı reddetti.
İSİM KRİZİNDE DÜĞÜM ÇÖZÜLMEDİ
Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması hukuki ve siyasi boyutlarıyla devam ediyor.
Yenilik Partisi iki parti adının karışıklığa yol açtığını savunurken Yeni Parti hukuken "iltibas" oluşturacak bir durum bulunmadığı görüşünde. Yeni Parti'nin mevcut aşamada isim değişikliğine gitmemesi ve olası Anayasa Mahkemesi sürecini beklemesi öngörülüyor.