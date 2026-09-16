2. TRAFİK: 3 SAATLİK GÖRÜŞME, 6 AYRI TEMAS

İsim tartışması sürerken iki parti arasındaki görüşme trafiği de dikkat çekti.

Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Özgür Özel ile Öztürk Yılmaz yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni Parti ve Yenilik Partisi kurmayları da süreç boyunca 6 kez bir araya geldi.

Öztürk Yılmaz, görüşmelerin yalnızca isim meselesiyle sınırlı kalmadığını, iki parti arasında birleşme ve ittifak seçeneklerinin de konuşulduğunu açıkladı.

BİRLEŞME VE İTTİFAK MASADAYDI

Taraflar arasında farklı seçenekler değerlendirilmesine rağmen görüşmelerden uzlaşma çıkmadı. Yeni Parti mevcut ismini koruma tutumunu sürdürürken Yenilik Partisi de Yargıtay'a yaptığı başvurunun arkasında durdu.