Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz. (Fotoğraflar: AA)

"%20'DEN %80'E DEV SIÇRAMA: TAMAMEN TERSİNE DÖNDÜ"

Türkiye'nin 20 yıl önceki dışa bağımlı yapısından tam bağımsız bir savunma devine dönüşmesini rakamlarla gözler önüne seren Polonyalı Bakan Kamysz, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye dev bir sıçrama yaptı. Yirmi yıl içinde tarihi bir dönüşüm geçirdi. Bir zamanlar kendi ihtiyaçları için ekipmanının sadece yüzde 20'sini üretiyor ve yüzde 80'ini yurt dışından satın alıyordu. Bugün bu oranlar tam tersi duruma geldi."