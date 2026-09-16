Dünyada eşi benzeri yok: Polonyalı bakan Türk savunma sanayisini örnek gösterdi
Avrupa'da Türk savunma sanayisi rüzgarı esiyor! Polonya Savunma Bakanı Kamysz, "Türkiye 20 yılda oranları tersine çevirdi, dev bir sıçrama yaptı" diyerek Türkiye'nin savunma sanayi modelini birebir hayata geçireceklerini duyurdu.
Türk savunma sanayisinin son 20 yılda yazdığı küresel başarı hikayesi Avrupa'da dengeleri değiştirmeye devam ediyor.
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki tarihi dönüşümünü açıkça model aldıklarını ilan etti.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün de hazır bulunduğu üst düzey oturumda konuşan Kamysz, Türk Modelinin dünyada bir eşi daha olmadığını vurguladı.
"%20'DEN %80'E DEV SIÇRAMA: TAMAMEN TERSİNE DÖNDÜ"
Türkiye'nin 20 yıl önceki dışa bağımlı yapısından tam bağımsız bir savunma devine dönüşmesini rakamlarla gözler önüne seren Polonyalı Bakan Kamysz, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye dev bir sıçrama yaptı. Yirmi yıl içinde tarihi bir dönüşüm geçirdi. Bir zamanlar kendi ihtiyaçları için ekipmanının sadece yüzde 20'sini üretiyor ve yüzde 80'ini yurt dışından satın alıyordu. Bugün bu oranlar tam tersi duruma geldi."
"DÜNYADAKİ HİÇBİR KURUMLA KIYASLANAMAZ"
Polonya'nın sadece hazır silah satın alan bir ülke olmaktan çıkıp küresel bir üreticiye dönüşmek istediğini belirten Kamysz, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) yapısına dikkat çekti.
SSB'nin entegre yapısının dünyada benzersiz olduğunu belirten Polonyalı Bakan, bu vizyonu Polonya'da birebir hayata geçirmek istediklerini belirtti.